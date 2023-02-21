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Кабмин назначил двух заместителей министра обороны Украины

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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854
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Кабмин назначил двух заместителей министра обороны Украины

Фото: kmu.gov.ua

Кабмин назначил на должности заместителей министра обороны Виталия Дейнегу и Андрея Шевченко.

Кабинет министров Украины во вторник, 21 февраля, назначил учредителя фонда "Вернись живым" Виталия Дейнега и бывшего посла в Канаде Андрея Шевченко заместителями министра обороны Алексея Резникова.

Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

Виталий Дейнега стал заместителем министра по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации, Алексей Шевченко — заместителем по вопросам евроинтеграции.

Напомним, министр обороны Алексей Резников уволил с должностей двух своих заместителей Ивана Руснака и Олега Гайдука.

14 февраля Алексей Резников сообщил в Сети, что он пригласил на должности своих заместителей Виталия Дейнега, Андрея Шевченко и Александра Павлюка.

Глава Минобороны рассказал, что более 600 нарушителей среди ВСУ и Минобороны уже несут ответственность за свои преступления.

Директора департамента закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого уволили с должности из-за скандала с продуктовыми закупками Минобороны.

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Дата публикации
Просмотры
854
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