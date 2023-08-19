Кабмин назначил главу Государственной миграционной службы: что известно о Наталье Науменко

Кабмин назначил Наталию Науменко главой Государственной миграционной службы Украины. Она будет возглавлять ведомство с 24 августа 2023 года на протяжении пяти лет.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Что известно о новой главке ДМС

Сначала Наталія Науменко работала директором Департамента по делам беженцев и иностранцев. С 2018 года она занимала должность первого заместителя главы ГТС. Позже, с 11 октября 2021 года, Науменко возглавила службу. Следует отметить, что тогда общество требовало провести конкурс на должность. Дело в том, что работа ГТС вызвала справедливые замечания.

Науменко критику правозащитников и представителей общественности отвергала. Мол, они должны понимать, что "наряду с правами человека есть еще национальная безопасность".

Кроме того, чиновник одобрительно высказывалась о запрете в Германии деятельности партии "Хизб ут-Тахрир", представителей которой в оккупированном Крыму преследует Россия.

Она также жаловалась, что иногда сложно разобраться в ситуациях, где искателей убежища "действительно преследуют, а где люди выдают себя за преследуемых".

В марте 2023 года произошел неприятный инцидент с аннулированием загранпаспортов из-за неправильной транслитерации. Как отметил член парламентского комитета по вопросам правовой политики Роман Бабий, к главе ГТС Науменко обратились с просьбой прояснить эту "странную" ситуацию. Она заявила, что процесс аннулирования остановлен, а действие тех паспортов, которые уже аннулировались в связи с этим, возобновлено.

Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права внесения залога заместителя руководителя Департамента миграционной полиции НПУ.

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