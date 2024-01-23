Кабмин назначил нового главу Запорожской ОВА

Молодой политик еще в начале полномасштабной агрессии РФ завоевал доверие украинцев.

Кабмин принял назначение нового главы Запорожской ОВА. Ее возглавит назначили Ивана Федорова.

Об этом пишет нардеп Алексей Гончаренко.

"Ивана Федорова, городского председателя Мелитополя, Кабмин согласовал на председателя Запорожской областной военной администрации", – написал он.

Решением Правительства Юрий Малашко уволен с должности главы Запорожской ОВА.

Что известно о Федорове

Иван Федоров – мэр Мелитополя Запорожской области. В начале полномасштабного вторжения РФ город оказался в оккупации. Городской голова отказался сотрудничать с россиянами, и 11 марта 2022 года группа оккупантов из 10 человек похитила его.

Впоследствии его обменяли на 9 российских срочников и вернули домой.

После увольнения чиновника с ним пообщался Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что "мы своих не бросаем".

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