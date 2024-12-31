Кабмин назначил нового председателя Государственной налоговой службы Украины: кто вступит в должность

Назначение Руслана Кравченко на должность главы ГНС Украины произошло на фоне ряда изменений руководства центральных органов власти в конце года.

Кабинет Министров Украины 31 декабря принял решение о назначении Руслана Кравченко главой Государственной налоговой службы. До этого Кравченко возглавлял Киевскую областную военную администрацию.

О новом назначении сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"На своем заседании 31 декабря Кабинет Министров Украины принял распоряжение о назначении Кравченко Руслана Андреевича главой Государственной налоговой службы", — отметил он.

Карьерный путь Кравченко

Руслан Кравченко с апреля 2023 возглавлял Киевскую ОВА. Ранее он работал в Бучанской окружной прокуратуре, возглавляемой с марта 2021 года. В 2012 году Кравченко начал свою деятельность в военной прокуратуре, участвовал в АТО, где занимал должность прокурора.

Накануне, 28 декабря, Кабмин согласовал увольнение Кравченко с должности главы Киевской ОВА, а президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.