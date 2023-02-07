Кабмин назначил новых руководителей Днепропетровской, Запорожской и Херсонской ОВА

Правительство приняло новые кадровые решения.
Кабинет министров Украины 7 февраля назначил новых председателей Днепропетровской, Запорожской и Херсонской ОВА.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Правительство поддержало проекты Указов Президента Украины о назначении новых руководителей областных государственных администраций:
- Днепропетровской области – Сергея Лисака
- Запорожской области – Юрия Малашко
- Херсонской области – Александра Прокудина.
Напомним, на заседании Кабинета министров Украины 24 января с должностей уволили пять председателей областных военных администраций:
- Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;
- Александра Старуха – Запорожская ОВА;
- Алексея Кулебу – Киевская ОВА;
- Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;
- Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА.
6 февраля президент Зеленский анонсировал, что некоторые области получат новых руководителей, имеющих военный опыт.
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