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Кабмин назначил новых руководителей Днепропетровской, Запорожской и Херсонской ОВА

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1092
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Кабмин назначил новых руководителей Днепропетровской, Запорожской и Херсонской ОВА

Фото: Правительственный портал

Правительство приняло новые кадровые решения.

Кабинет министров Украины 7 февраля назначил новых председателей Днепропетровской, Запорожской и Херсонской ОВА.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Правительство поддержало проекты Указов Президента Украины о назначении новых руководителей областных государственных администраций:

  • Днепропетровской области – Сергея Лисака
  • Запорожской области – Юрия Малашко
  • Херсонской области – Александра Прокудина.

Напомним, на заседании Кабинета министров Украины 24 января с должностей уволили пять председателей областных военных администраций:

  • Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;
  • Александра Старуха – Запорожская ОВА;
  • Алексея Кулебу – Киевская ОВА;
  • Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;
  • Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА.

6 февраля президент Зеленский анонсировал, что некоторые области получат новых руководителей, имеющих военный опыт.

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Дата публикации
Просмотры
1092
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