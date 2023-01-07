Кабмин назначил новых временных руководителей "Укргазвыдобування" и "Укртрансгаза"

Правительство назначило временно исполняющих обязанности руководителей для двух стратегических предприятий Группы "Нафтогаз".

Кабинет министров на заседании 6 января сменил временно исполняющих обязанности руководителей АО "Укргазвыдобування" и АО "Укртрансгаз".

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Так, временно исполняющим обязанности АО "Укргазвыдобування" стал Олег Толмачев, возглавлявший дивизион "Нафтогаз Разведка и Добыча" Группы Нафтогаз.

Отмечается, что у Толмачева более 20 лет опыта в добыче углеводородов в Северной Америке.

"Занимал руководящие должности в таких газодобывающих компаниях в США, как BP America, Chesapeake Energy, EnCana Oil & Gas USA, Eclipse Resources и Montage Resources. В частности, возглавлял высокотехнологичные проекты по разработке крупных месторождений в Северной Америке с залежями газа и газоконденсата", говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности руководителя АО "Укртрансгаз", являющегося оператором всех украинских подземных хранилищ газа, назначен Роман Малютин, имеющий более 20 лет опыта работы на предприятиях, занимающихся транспортировкой и хранением газа.

Малютин за последние полтора года возглавлял технический департамент АО "Укртрансгаз", где отвечал за эксплуатацию компрессорных станций, направления энергетики и метрологии, а также сопровождал проекты по развитию низкоуглеродистых технологий и хранению водородных смесей.

Напомним, в ноябре 2022 года Кабмин назначил экс-министра развития громад и территорий Алексея Чернышева главой правления НАК "Нафтогаз Украины". 1 ноября Кабинет министров Украины уволил Юрия Витренко с должности главы НАК "Нафтогаз Украины".

С начала войны оккупанты повредили в Украине 350 газовых объектов.

Так, российские войска 17 ноября осуществили массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры АО "Укргазвыдобування" на востоке Украины.

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