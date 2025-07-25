Кабмин назначил новых заместителей Шмыгаля: что о них известно

Денис Шмигаль

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Кабинет Министров Украины утвердил назначение трех новых заместителей министра обороны Дениса Шмыгаля. Среди них специалисты с многолетним опытом военной службы, эксперты по дроновым технологиям и цифровизации.

Об этом сообщает министр обороны Украины Денис Шмигаль.

Полковник Владимир Заверуха назначен заместителем Министра обороны Украины. У него 22 года опыта военной службы и работы в оборонном секторе.

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Его карьера началась в 2006 году в инженерных войсках. В период 2017-2020 годов он проходил военную службу в Управлении по экологической безопасности и противоминной деятельности. С 2020 по 2025 год занимал ряд руководящих должностей в Министерстве обороны, в частности, был заместителем директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники. В мае 2025 года Заверуха был назначен Первым заместителем Министра по стратегическим отраслям промышленности Украины.

Полковник Владимир Заверуха. / © Telegram/Денис Шмигаль

Майор Юрий Мироненко также стал заместителем министра обороны Украины. У него опыт руководства крупными холдингами и глубокая экспертиза в сфере дроновых технологий.

Во время полномасштабного вторжения Мироненко защищал Киев в составе 112 бригады ТРО. С марта по декабрь 2023 он был командиром подразделения БПЛА Государственной службы специальной связи и защиты информации, участвуя в боевых действиях на Юге Украины. За свои заслуги отмечен нагрудными знаками Главнокомандующего ВСУ «Серебряный крест» и «Стальной крест».

В 2023-2024 годах Мироненко возглавлял Государственную службу специальной связи и защиты информации. Совместно с Минцифрой запустил систему закупок БПЛА, обеспечившую армию более 1 миллиона дронов. С декабря 2024 по февраль 2025 работал заместителем Министра цифровой трансформации. В феврале 2025 г. он возглавил Центр инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины, координируя внедрение боевой системы DELTA.

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Майор Юрий Мироненко. / © Telegram/Денис Шмигаль

Оксана Ферчук назначена заместителем Министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации. В 2022 году она работала советницей Министра обороны, сосредотачиваясь на цифровизации логистических процессов.

Ферчук координировала внедрение системы LOGFAS, в которую Украина получила полный доступ в 2022 году, а также запуск платформы международного сотрудничества «Коровай». Она обеспечила координацию внедрения медицинской информационной системы (МИС ВСУ) в Командовании Медицинских Сил.

Также она координировала внедрение системы управления логистическим обеспечением (SAP), включая автоматизацию процессов снабжения вещевого имущества, горючего, вооружения, имущества связи, медицинского снабжения и автоматизацию контрактной работы.

До полномасштабной агрессии Оксана Ферчук была топ-менеджером известных украинских логистических и продуктовых сервисов. В частности, директором группы компаний «Новая Почта», площадки электронных государственных закупок (реформа Prozorro) и сервиса электронного документооборота «Вовремя».

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Оксана Ферчук. / © Telegram/Денис Шмигаль

Напомним, Верховная Рада Украины проголосовала за назначение экс-премьера Дениса Шмыгаля министром обороны. Он сменил в кресле Рустема Умерова.