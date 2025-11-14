Кабмин обновил правила определения критически важных предприятий

Кабмин / © ТСН

Кабинет министров обновил постановление о критически важных предприятиях. Теперь в список могут попадать компании, разрабатывающие оборонные технологии и инновации без использования бюджетных средств на основе контрактов с Минобороны.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Изменения позволяют добавлять в список компаний, которые разрабатывают инновации в сфере обороны и совершенствуют вооружение и военную технику без привлечения государственного финансирования, на основании договоров с Министерством обороны.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Кондратов пояснил, что новый критерий направлен на поддержку предприятий, работающих на оборонном рынке на коммерческой основе и заключающих контракты с Минобороны.

Уточнены и требования к объемам бронирования работников таких предприятий.

По словам Кондратова, эти изменения будут способствовать устойчивому функционированию оборонных предприятий, играющих важную роль в обеспечении экономической устойчивости и обороноспособности государства.

Напомним, с 1 декабря 2024 года правительство ввело новые требования к бронированию сотрудников от мобилизации. Все бронирование теперь осуществляется через «Дію».

Кроме того, Министерство обороны утвердило критерии, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций в сфере ОПК, в авиастроительной отрасли и в сфере космической деятельности имеющими важное значение для национальной экономики.