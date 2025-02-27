В Украине изменились правила пересечения границы для перевозчиков гуманитарных и медицинских грузов

Теперь все они должны соблюдать общие правила, установленные для других категорий граждан.

В Украине водителям, занимающимся перевозкой гуманитарных грузов, придется действовать по новым правилам, поскольку Кабмин изменил механизм пропуска через границу.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

"Мужчины, перевозящие гуманитарные и медицинские грузы, будут пересекать границу на общих основаниях", — говорится в сообщении.

Кабмин изменил правила пересечения границы для водителей гуманитарных грузов, изложив пункт 2-8 в новой редакции постановления №213. Теперь пропуск зависит от общих правил для отдельных категорий граждан.

Сообщается, что по инициативе правительства изменились правила выезда для мужчин 18-60 лет, которые перевозят гуманитарную помощь и медицинские грузы во время военного положения: теперь они должны соблюдать всеобщие требования, без согласования с Минрегионом или военными администрациями.

Напомним, ранее мы писали о том, что Минкульт предложил изменения в законодательство, чтобы прекратить незаконное использование разрешений на выезд художников за границу. С 3 марта художники не смогут уехать за границу

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