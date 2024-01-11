Кабмин официально отозвал скандальный законопроект о мобилизации

После значительных дискуссий в Раде Кабинет министров отозвал законопроект о мобилизации.

Антиконституционный проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" снят с рассмотрения.

Об этом стало известно с карточки законопроекта на сайте Верховной Рады.

Как известно, 11 января Кабинет министров собрался внепланово на онлайн-заседание и отозвал свой законопроект №10378 по усовершенствованию мобилизации.

"Любой разработчик может отозвать (законопроект – ред.) до принятия решения (парламентским – ред.) комитетом, поскольку разработчик – правительство, правительство и отзовет", – сообщил источник издания "Украинская правда".

В настоящее время известно, что Кабмин планирует доработать законопроект, изменить скандальные антиконституционные нормы и перевнести проект в Раду. В настоящее время чиновники уже работают над обновлением проекта и должны внести новый документ в ближайшее время.

Напомним, этому предшествовала масштабная дискуссия в Раде вокруг скандального законопроекта об обновлении процесса мобилизации. В результате обсуждений было принято решение вернуть проект закона на доработку, сказал спикер ВР Руслан Стефанчук. В свою очередь, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия добавил, что некоторые положения документа прямо нарушают права человека, некоторые не оптимально сформулированы.

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