Предприятие ОПК / © Міністерство оборони

Реклама

Предприятия, имеющие статус критически важных, получили дополнительное время для адаптации к обновленным правилам призыва военнообязанных работников. Кабинет Министров Украины продлил до 20 декабря 2026 года действие соответствующих статусов и отсрочек, срок которых истекает после введения новых требований. При этом работодателям необходимо самостоятельно позаботиться о продлении бронирования через портал «Дія».

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Реклама

Согласно решению правительства, до 20 декабря 2026 года включительно продлевается действие решений о присвоении предприятиям статуса критически важных, если срок их действия истек после введения новых правил бронирования постановлением № 1328 в октябре и истекает до указанной даты.

Реклама

Речь идет о предприятиях, которым статус критически важных присвоили государственные органы, согласовавшие обновленные критерии с Координационным центром по организации бронирования по состоянию на день вступления в силу нового постановления.

Это позволит таким предприятиям сохранить возможность резервировать военнообязанных работников в период перехода на новые правила.

Отсрочки не будут продлеваться автоматически

Наряду со статусом предприятий, имеющих критически важное значение, до 20 декабря 2026 года включительно продлено также действие бронирований работников, оформленных через портал «Дия».

Это касается отсрочек, срок которых истек после введения новых правил в октябре и истекает до 20 декабря.

Реклама

В то же время предприятия должны самостоятельно продлить бронирование своих работников через портал «Дия». Автоматического продления отсрочек не предусмотрено, даже если правительство продлило действие соответствующих решений о статусе критически важных предприятий.

Для реализации этого механизма Министерство цифровой трансформации должно в течение пяти дней после вступления постановления в силу обеспечить необходимые технические изменения на портале.

В то же время продление не распространяется на предприятия, статус критически важных которых был отменен или подлежит отмене в соответствии с законодательством.

Количество забронированных мест должно составлять до 95%

Правительство также предоставило дополнительное время для выполнения новых требований, касающихся предельного количества забронированных работников.

Реклама

Если на предприятии забронировано более 95% военнообязанных работников, до 20 декабря 2026 года оно должно привести их численность в соответствие с установленным лимитом.

На переходный период для руководителей таких предприятий отменили требование выполнить это в течение 10 рабочих дней, а также ответственность за несоблюдение указанного срока.

Кроме того, правительство уточнило правила бронирования для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Отныне в решениях Минобороны об определении таких предприятий в качестве критически важных не будет указываться конкретное количество военнообязанных работников, которых разрешено бронировать.

Это означает, что предприятия ОПК смогут забронировать до 95% своих военнообязанных работников без установления отдельного количественного лимита в соответствующем решении.

Статус предприятий, имеющих критически важное значение, будут проверять более тщательно

Кроме того, Кабмин расширил основания для пересмотра решений о присвоении предприятиям статуса критически важных.

В частности, Координационный центр по организации бронирования сможет учитывать запросы Государственной налоговой службы и Бюро экономической безопасности, если эти органы выявили и документально подтвердили признаки систематического уклонения предприятия от уплаты налога на добавленную стоимость или налога на доходы физических лиц.

Такая информация может стать основанием для рассмотрения вопроса об отмене статуса предприятия, имеющего критическое значение.

В Минобороны рекомендуют следить за официальными сообщениями Министерства обороны и Министерства цифровой трансформации, чтобы своевременно учитывать изменения в порядке бронирования военнообязанных работников.

Напомним, Министерство обороны Украины утвердило обновленные критерии, в соответствии с которыми предприятия оборонно-промышленного комплекса, авиастроительной отрасли и сферы космической деятельности могут получить статус предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики. Этот статус дает им возможность ограждать военнообязанных работников от мобилизации.

Новости партнеров

Новости партнеров