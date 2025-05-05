Кабмин ответил, повысят ли зарплаты украинским педагогам

Учительница и ученица / © Pexels

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Правительство ответило на петиции о повышении заработной платы педагогам. Так, во время военного положения это проблематично.

Об этом сообщает Кабинет Министров Украины.

Там отметили, что сегодня для педагогических работников учебных заведений предусмотрены дополнительные виды выплат, а именно:

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повышение на 10 процентов должностных окладов;

надбавка за выслугу лет;

надбавка с целью повышения престижности труда педагогических работников;

доплаты за отдельные виды педагогической деятельности в государственных и коммунальных учреждениях и учреждениях образования;

ежегодное денежное вознаграждение за добросовестный труд и выплату пособия при предоставлении ежегодного отпуска.

Кроме того, учредитель учебного заведения и/или учебное заведение имеет право устанавливать дополнительные виды и размеры доплат, повышение окладов за счет собственных поступлений.

"Указанное повышение потребует значительных дополнительных расходов из бюджетов всех уровней, что во время военного состояния проблематично, поскольку все собственные поступления бюджета направляются на нужды Сил безопасности и обороны", - говорится в ответе.

Добавляется, что с 1 января 2025 г. педагогическим работникам установлена ежемесячная доплата в размере 1 300 гривен, а с 1 сентября 2025 г. и до конца календарного года, в котором прекращено или отменено военное положение, - в размере 2 600 гривен.

Напомним, в Украине в марте средний размер заработной платы, с которой уплачены страховые взносы и включается в расчет пенсии, составил 19 430 грн.