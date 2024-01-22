Кабмин предлагает запретить на полвека авиаполёты, железнодорожные и морские перевозки из РФ

Соответствующую инициативу чиновники предлагают внести на протяжении 10 дней.
Кабинет министров предлагает внести рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению санкций против России на 50 лет в разных областях перевозки.
Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 19 января 2024 г. №39-р.
Согласно документу, предлагается:
- запрет на осуществление прямого воздушного сообщения с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины и воздушного пространства над открытым морем, где ответственность за обслуживание воздушного движения согласно международным договорам возложена на Украину, для всех видов прямых и транзитных полетов воздушных судов, владельцами которых являются юридические лица из РФ.
- запрещение въезда в Украину автотранспортных средств (автобусов, грузовых автомобилей с прицепами и полуприцепами или без них), зарегистрированных на территории РФ.
- запрещение ввоза на таможенную территорию Украины во всех таможенных режимах железнодорожного подвижного состава (вагонов всех видов, локомотивов, моторейкового транспорта) для лиц, связанных с РФ, а также железнодорожного подвижного состава, зарегистрированного или взятого на учет по железнодорожной администрации Российской Федерации;
- запрещение плавания во внутренних водах Украины и захождение в морские порты Украины.
- Кроме того, предлагается не признавать квалификационных документов моряков, медицинских свидетельств и других документов, предусмотренных Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, выданные Российской Федерацией на временно оккупированных территориях Украины.
- Также хотят ввести запрет работы на судах под Государственным Флагом Украины моряков, являющихся гражданами Российской Федерации (за исключением лиц, находящихся на территории Украины на законных основаниях) и/или имеющих документы, выданные на временно оккупированных территориях Украины.
Напомним, генеральный прокурор Андрей Костин рассказал об арестах активов в Украине, связанных с РФ.
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