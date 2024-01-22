Кабмин предлагает запретить на полвека авиаполёты, железнодорожные и морские перевозки из РФ

Кабинет министров предлагает внести рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению санкций против России на 50 лет в разных областях перевозки.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 19 января 2024 г. №39-р.

Согласно документу, предлагается:

запрет на осуществление прямого воздушного сообщения с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины и воздушного пространства над открытым морем, где ответственность за обслуживание воздушного движения согласно международным договорам возложена на Украину, для всех видов прямых и транзитных полетов воздушных судов, владельцами которых являются юридические лица из РФ.

запрещение въезда в Украину автотранспортных средств (автобусов, грузовых автомобилей с прицепами и полуприцепами или без них), зарегистрированных на территории РФ.

запрещение ввоза на таможенную территорию Украины во всех таможенных режимах железнодорожного подвижного состава (вагонов всех видов, локомотивов, моторейкового транспорта) для лиц, связанных с РФ, а также железнодорожного подвижного состава, зарегистрированного или взятого на учет по железнодорожной администрации Российской Федерации;

запрещение плавания во внутренних водах Украины и захождение в морские порты Украины.

Кроме того, предлагается не признавать квалификационных документов моряков, медицинских свидетельств и других документов, предусмотренных Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, выданные Российской Федерацией на временно оккупированных территориях Украины.

Также хотят ввести запрет работы на судах под Государственным Флагом Украины моряков, являющихся гражданами Российской Федерации (за исключением лиц, находящихся на территории Украины на законных основаниях) и/или имеющих документы, выданные на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, генеральный прокурор Андрей Костин рассказал об арестах активов в Украине, связанных с РФ.

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