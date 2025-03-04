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Кабмин предоставил бронь от мобилизации для новой категории мужчин

Кабмин предоставил бронь от мобилизации для новой категории мужчин

Бронирование от мобилизации / Фото: ТСН.ua

Благодаря новым изменениям украинцы смогут оставаться на связи, даже в случае обесточений, благодаря стойким интернет-сетям.

Новые изменения правительства позволяют операторам и провайдерам обеспечивать бронирование для бригад, занимающихся восстановлением энергетических сетей, повышая энергетическую безопасность страны.

Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации.

"Украинцы должны оставаться на связи при любых условиях. Для этого необходимо развивать устойчивые к обесточиваниям интернет-сети и мобильную связь. После встречи с ключевыми игроками телеком-рынка разработали изменения в порядок бронирования мобильных операторов и интернет-провайдеров, а правительство их поддержало", — говорится в сообщении.

Благодаря новым изменениям провайдеры, которые занимаются установкой xPON-сетей и планируют строительство на год вперед, а также операторы энергостойких сетей, теперь могут бронировать строительные бригады для своих проектов.

Минцифры поставили цель обеспечить доступ к фиксированному гигабитному интернету для 75% населения Украины до 2030 года.

Напомним, в Украине мужчины в возрасте 18-24 лет, которые решат вступить на военную службу по контракту, смогут занимать исключительно боевые должности. Какие должности предусмотрены для новобранцев по спецконтракту читайте в материале ТСН.ua.

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