Кабмин приказал всем облэнерго Украины до 31 декабря исправить нарушения: какие именно

Все облэнерго должны устранить нарушения в своей работе до 31 декабря. Соответствующее решение было принято Кабмином после проверок в каждой области.

В Украине проведена внеплановая проверка операторов системы распределения (ОСР) в каждой области.

Об этом сообщила пресс-служба украинского Правительства.

Глава Правительства Денис Шмыгаль дал задачу ответственным министерствам и ведомствам принять необходимые меры по усилению защиты критической инфраструктуры.

Кроме того, участники совещания уделили внимание обеспечению справедливого и равномерного распределения доступной мощности и электроэнергии между потребителями при использовании графиков почасовых отключений.

Глава Госэнергонадзора Руслан Слободян рассказал, что по итогам первого этапа проверок зафиксировано 193 нарушения требований нормативно-правовых актов в области электроэнергетики. Самые распространенные из них:

нарушение продолжительности перерывов между графиками отключения потребителей от электроэнергии;

применение стабилизационных графиков, не предусмотренных действующим законодательством;

отсутствие в графиках плановых отключений объектов, не входящих в список критической инфраструктуры;

несоблюдение продолжительности отключения;

отсутствие согласованного с органами местного самоуправления списка предприятий, входящих в список критической инфраструктуры.

По информации Госэнергонадзора, лидерами по выявленным нарушениям являются ЧАО "Волыньобленерго", ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети", АО "Полтаваоблэнерго", ЧАО "ДТЭК Киевские электросети", ОАО "Тернопольоблэнерго" и ОАО "Черниговоблэнерго".

В то же время меньше всего нарушений зафиксировано в АО "Прикарпатьеоблэнерго", АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Кировоградоблэнерго".

"На операторов системы распределения составлены соответствующие акты по нарушениям. Нарушения должны быть устранены до 31 декабря. В случае невыполнения предписаний будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством", — заявили в Правительстве.

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