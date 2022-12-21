Кабмин приказал всем облэнерго Украины до 31 декабря исправить нарушения: какие именно

Все облэнерго должны устранить нарушения в своей работе до 31 декабря. Соответствующее решение было принято Кабмином после проверок в каждой области.
В Украине проведена внеплановая проверка операторов системы распределения (ОСР) в каждой области.
Об этом сообщила пресс-служба украинского Правительства.
Глава Правительства Денис Шмыгаль дал задачу ответственным министерствам и ведомствам принять необходимые меры по усилению защиты критической инфраструктуры.
Кроме того, участники совещания уделили внимание обеспечению справедливого и равномерного распределения доступной мощности и электроэнергии между потребителями при использовании графиков почасовых отключений.
Глава Госэнергонадзора Руслан Слободян рассказал, что по итогам первого этапа проверок зафиксировано 193 нарушения требований нормативно-правовых актов в области электроэнергетики. Самые распространенные из них:
- нарушение продолжительности перерывов между графиками отключения потребителей от электроэнергии;
- применение стабилизационных графиков, не предусмотренных действующим законодательством;
- отсутствие в графиках плановых отключений объектов, не входящих в список критической инфраструктуры;
- несоблюдение продолжительности отключения;
- отсутствие согласованного с органами местного самоуправления списка предприятий, входящих в список критической инфраструктуры.
По информации Госэнергонадзора, лидерами по выявленным нарушениям являются ЧАО "Волыньобленерго", ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети", АО "Полтаваоблэнерго", ЧАО "ДТЭК Киевские электросети", ОАО "Тернопольоблэнерго" и ОАО "Черниговоблэнерго".
В то же время меньше всего нарушений зафиксировано в АО "Прикарпатьеоблэнерго", АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Кировоградоблэнерго".
"На операторов системы распределения составлены соответствующие акты по нарушениям. Нарушения должны быть устранены до 31 декабря. В случае невыполнения предписаний будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством", — заявили в Правительстве.
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