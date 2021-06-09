Кабмин принял план подготовки к следующему отопительному сезону

Отмечают важность урегулирования вопроса задолженности производителей тепловой энергии.

9 июня Кабинет министров одобрил план подготовки к отопительному сезону 2021-2022.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Сейчас в украинских подземных газовых хранилищах почти 16 млрд кубических метров газа, и продолжается его закачка, чтобы отопительный сезон прошел бесперебойно и спокойно. По углю — на складах почти 1,4 млн тонн. Этому процессу необходимо уделить особое внимание, чтобы страна полностью была обеспечена углем и были понятны источники поставок", — отметил глава правительства.

Шмыгаль добавил, что отдельно в плане определяется, что Министерство энергетики и Министерство регионального развития должны до начала отопительного сезона принять все необходимые меры, чтобы урегулировать вопрос задолженности производителей тепловой энергии:

"Это наши договоренности с местными властями и мы их будем выполнять. Подчеркну, что в нашем плане реструктуризация долгов касается именно предприятий теплоэнергетики, которые поставляют тепло и горячую воду", — подытожил Денис Шмыгаль.

Напомним, Шмыгаль заявил о важном шаге к созданию в Украине фондового рынка: заключен Меморандум. По словам главы правительства, подписание меморандума является первым шагом к созданию полноценного Фондового рынка.

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