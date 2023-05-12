Кабмин принял постановление: в Украине изменили правила продажи автомобилей

Повторно платить за номера с определенной комбинацией цифр не придется, однако есть исключение.

Камбин принял учреждение, по которому украинцам разрешили продавать автомобили вместе с номерными знаками. Согласно ей, теперь при заключении договора купли-продажи и при перерегистрации транспортного средства в сервисном центре МВД можно бесплатно передать номера от предыдущего владельца новому.

Об этом информируют в МВД.

Там отметили исключения:

с соответствующей комбинацией цифр;

индивидуальные.

"Номерные знаки с соответствующей комбинацией цифр – платные номерные знаки государственной регистрации – можно передавать только при условии оплаты их стоимости. То есть в случае перерегистрации транспортных средств, за которыми они закреплены, из-за смены их владельцев, когда покупатель изъявит желание получить эти же платные номерные знаки, то ему нужно будет оплатить их стоимость сервисному центру МВД", – рассказали в министерстве.

Несмотря на это и здесь есть исключение.