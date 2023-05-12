Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Кабмин принял постановление: в Украине изменили правила продажи автомобилей

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
2983
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Кабмин принял постановление: в Украине изменили правила продажи автомобилей

В Украине изменила правила продажи авто

Повторно платить за номера с определенной комбинацией цифр не придется, однако есть исключение.

Камбин принял учреждение, по которому украинцам разрешили продавать автомобили вместе с номерными знаками. Согласно ей, теперь при заключении договора купли-продажи и при перерегистрации транспортного средства в сервисном центре МВД можно бесплатно передать номера от предыдущего владельца новому.

Об этом информируют в МВД.

Там отметили исключения:

  • с соответствующей комбинацией цифр;
  • индивидуальные.

"Номерные знаки с соответствующей комбинацией цифр – платные номерные знаки государственной регистрации – можно передавать только при условии оплаты их стоимости. То есть в случае перерегистрации транспортных средств, за которыми они закреплены, из-за смены их владельцев, когда покупатель изъявит желание получить эти же платные номерные знаки, то ему нужно будет оплатить их стоимость сервисному центру МВД", – рассказали в министерстве.

Несмотря на это и здесь есть исключение.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2983
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация