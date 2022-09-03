Кабмин принял решение относительно имущества и активов экс-министра времен Януковича

Санкции в отношении бывшего главы МВД Виталия Захарченко могут быть распространены также на связанных с ним людей.

В пятницу, 2 сентября, Кабинет министров Украины принял распоряжение, которое позволит взыскать в пользу государства имущество и активы Виталия Захарченко – бывшего министра внутренних дел времен Януковича.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Правительство предлагает вынести на рассмотрение СНБО вопросы применения санкции к Захарченко в виде блокирования активов согласно изменениям в закон "О санкциях", которые вступили в действие 24 мая 2022 года.

Санкции в отношении Виталия Захарченко посредством блокирования активов, временного ограничения права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом были введены решением СНБО от 26 февраля 2021 года. Однако, изменения в санкционное законодательство, вступившие в силу в мае 2022 года, содержат более мощные и эффективные инструменты.

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В частности, применение блокирования активов в новой редакции закона "О санкциях" позволяет Министерству юстиции обратиться в Высший антикоррупционный суд с представлением о взыскании активов. Также блокирование активов может распространяться не только на подсанкционное лицо, но и на людей, связанных с ним.

Отмечается, что вопрос о необходимости блокирования активов подсанкционных лиц, согласно действующим нормам законодательства, был актуализирован во время первого заседания Межведомственной рабочей группы по реализации государственной санкционной политики под председательством первого вице-премьер-министра, министра экономики Юлии Свириденко.

Напомним, 2 сентября Кабинет министров на своем заседании принял новый пакет санкций против 99 физических и 178 юридических лиц, среди которых дочери президента РФ Владимира Путина.

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