Кабмин принял ряд постановлений по мобилизации: все, что нужно знать

В Украине от 18 мая вступил в силу закон о мобилизации. Кабинет министров утвердил ряд постановлений по некоторым вопросам мобилизации. В частности, внес изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Об этом свидетельствует постановление от 16 мая 2024 г. №558, опубликованное на сайте правительства. Все, что нужно знать о новых нововведениях – рассказываем дальше.

Уточнение персональных данных призывников

В частности, утвержден порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период. Соответствующее постановление от 16 мая 2024 г. № 560 опубликовано на сайте правительства.

В течение 60 суток после вступления в силу закона все военнообязанные должны уточнить свои персональные данные, в частности, адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при ее наличии). Эта норма закона также распространяется на забронированных лиц, лиц с отсрочкой от мобилизации и военнообязанных женщин.

Так, граждан, самостоятельно прибывших в ТЦК для уточнения своих данных, не могут сразу направить на военно-врачебную комиссию. Для этого им предстоит выписать отдельную повестку. Это касается и тех, кто пришел с заявлением о предоставлении отсрочки.

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Медицинское освидетельствование военнообязанных может проводиться в больницах, заключивших договоры с Национальной службой здоровья Украины. Однако окончательное решение о пригодности к военной службе будет принимать ВЛК в самом ТЦК

В случае несогласия с заключением районной ВЛК военнообязанный может обратиться в областной ТЦК для повторного прохождения медкомиссии. Также ее решение можно оспорить в судебном порядке или отменить после рассмотрения комиссией более высокого уровня.

Уважающими причинами неприбытия по повестке в ТЦК и СП являются препятствие стихийного характера, болезнь, смерть близких родственников, военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, по которым не было возможности лично прибыть в указанный пункт и срок.

Уведомления резервистов и военнообязанных

С 18 мая законодательно закрепляется такое понятие как оповещение, которое включает в себя вручение повесток.

Теперь предприятия, учреждения и организации обязаны вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов осуществлять мероприятия по бронированию военнообязанных и предоставлять отчетность по этим вопросам соответствующим органам власти. Более того, они должны обеспечивать своевременное прибытие работников на сборные пункты и в воинские части.

Соответствующий приказ предприятия должен содержать информацию об основании и цели его издания, список работников, которых касается оповещения о мобилизации, месте, времени и способе доставки работников в ТЦК. В приказе должны быть определены уполномоченные лица, которые будут вручать работникам повестки под их личную подпись.

Постановлением предусмотрена обязанность работодателей обеспечивать информационную составляющую по поводу оповещения о мобилизации. В течение трех дней работодатель должен отчитаться о результате оповещения в ТЦК.

Отсрочка от мобилизации

Согласно новому закону о мобилизации, на военную службу не призовут следующие категории граждан Украины:

забронированных (только при условии, что они состоят на специальном военном учете, на который ставит ТЦК);

тех, кто был в плену и уволился со службы в запас (такие лица могут служить только добровольно);

тех, чьи близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной (полнородный) брат или сестра).

Чтобы оформить отсрочку от мобилизации, следует подать обоснованное письменное заявление в ТЦК и СП или по месту учета. Для одобрения заявления нужно собрать, заверить нотариально и предоставить документы, подтверждающие право на получение отсрочки : в зависимости от имеющегося юридического основания это могут быть свидетельство о рождении ребенка/детей, студенческий билет, заключение ВЛК об установлении инвалидности. Также юристы советуют не проходить ВЛК, пока не зарегистрируете заявление с документами.

Какие документы должны носить с собой военнообязанные

Согласно новому закону о мобилизации, мужчины-военнообязанные должны носить с собой приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Все зависит от отношения к военной службе.

В то же время важно иметь информацию об обновлении данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Это может быть VIN-код, полученный в ТЦК и СП, извлечение, полученное через ЦНАП, или информация из реестра "Оберег" в приложении "Резерв+".

В ТЦК отмечают, что актуализировать свои данные граждане могут любым способом через ЦНАП или приложение "Резерв+".

Кому из женщин нужно становиться на военный учет

С 18 мая все военнообязанные женщины в возрасте 18-60 лет должны обновить свои учетные данные в ТЦК. Норма касается добровольной мобилизации.

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", обязательному военному учету подлежат женщины, окончившие учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования, получили медицинскую или фармацевтическую специальность и пригодны к прохождению военной службы за состоянием здоровья и возрастом.

Такие женщины могут быть призваны на военную службу или привлечены к выполнению работ по обеспечению обороны государства в военное время в добровольном порядке. Предполагается, что при обновлении данных направление на ВЛК выдаваться не будет

Отмена статуса ограниченно применимого

Согласно приказу Министерства обороны Украины Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины №262 от 27.04.2024 года, определен перечень болезней, которые являются основанием для вынесения решения ВЛК о непригодности и освобождении от мобилизации.

В частности, новым законом о мобилизации упразднен статус ограниченно пригодного к военной службе. Теперь в Украине больше не действует такой статус, в связи с чем военно-врачебная комиссия сможет сделать только два вывода пригодности к военной службе:

пригодный;

непригоден.

Так лица, которые имели статус ограниченно пригодного, должны в течение 9 месяцев с момента публикации закона повторно пройти военно-врачебную комиссию, по результатам которой будет предоставлен новый вывод.

Отсрочка от призыва

В частности, согласно постановлению № 560 отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации предоставляется на срок действия соответствующих законных оснований, но не более чем на срок проведения мобилизации, установленный Указом Президента Украины.

В случае продления срока проведения мобилизации проверка оснований военнообязанного на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, кроме оснований, указанных в пункте 2 части первой, пунктах 3, 4, 5 части третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизацию", осуществляется с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Также, согласно тексту постановления, военнообязанные, которые обратились в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с заявлением о предоставлении отсрочки, в принятие решения соответствующей комиссией не направляются для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе.

Военнообязанные, имеющие срок действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не завершился, на медицинское освидетельствование не направляются, кроме случаев, когда военнообязанные принимаются на военную службу по контракту.

Напомним, в Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Военнообязанные от 18 до 60 лет должны обновить свои учетные данные в течение двух месяцев – до 16 июля 2024 года.

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