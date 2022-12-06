Кабмин принял важное решение по "духовной независимости": при чем здесь УПЦ МП

Кабинет министров повысил статус Госслужбы по этнополитике и свободе совести и уволил ее главу.

Кабинет министров принял ряд решений, способствующих выполнению поручения президента Владимира Зеленского о "духовной независимости" Украины.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, правительство во исполнение решения СНБО повысило статус Госслужбы по этнополитике и свободе совести. Теперь эта служба будет отнесена к центральным органам исполнительной власти, которые подчиняются непосредственно Кабинету министров. Ранее работа этого органа координировалась Кабмином через Минкульт.

По словам премьера, структурные подразделения местных государственных администраций, к полномочиям которых относятся вопросы деятельности религиозных организаций, станут подотчетны и подконтрольны Государственной службе Украины по этнополитике.

Также правительство уволило с должности главы Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Елену Богдан. В последнее время она сделала неоднозначные заявления, многие украинцы расценили как поддержку УПЦ МП. Богдан называла переход общин верующих от УПЦ МП к ПЦУ "захватом храмов", уверяла, что УПЦ МП молится за победу Украины, называя эту конфессию — "крупнейшей в Украине".

Власть "взялась" за УПЦ МП

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина обеспечит духовную независимость своих граждан и поручил СНБО выполнить ряд шагов по выполнению этого решения. 2 декабря Зеленский ввел в действие решение СНБО по запрету в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России. В этом списке может оказаться и УПЦ МП.

Эта конфессии и ее ведущие иерахи уверяют, что не имеют отношения к РПЦ и патриарху Кириллу, открыто поддерживающему войну и убийства украинцев. В мае в киевском монастыре в Феофании УПЦ МП даже собралась на Собор, в котором заявила о якобы разрыве с РПЦ. В то же время Онуфрий не стал официально объявлять автокефалию. За полгода УПЦ МП так и не опубликовала свой устав, о котором упоминал в обращении президент Зеленский. В этом документе должно быть четко отмечено, что конфессия не связана с Москвой.

Глава ПЦУ митрополит Епифаний пояснил, что де-факто связь УПЦ МП с Москвой остается, а де-юре Украинская православная церковь, которая в своем официальном названии не имеет привязки к Московскому патриархату, хочет избежать закона, призванного переименовать ее.

В то же время многие священнослужители УПЦ МП поддерживают российскую агрессию, а на оккупированных территориях открыто сотрудничают с врагом. В частности, главы епархии в Сумской (Буринская) и Харьковской (Изюмская) бежали в РФ после деоккупации этих регионов.

За прошедшие недели СБУ провела обыски в ряде епархий УПЦ МП по всей Украине. Так, обыски состоялись в Винницкой, Кировоградской, Закарпатской, Черновцах, Ивано-Франковске, Ровенской, Полтавской, Почаевской лавре (Тернопольская область), Киево-Печерской лавре. Там обнаружили пропагандистскую литературу, российские деньги и паспорта.