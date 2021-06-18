Кабмин предлагает потратить на борьбу с коронавриусом налоги от растаможивания "евроблях"

На вакцинацию и противодействие COVID-19 планируют дополнительно выделить 1,4 млрд гривен.

В Верховной раде зарегистрирован законопроект №5671, внесенный по предложению правительства об увеличении специального фонда госбюджета на 2021 на 1 433 750 000 грн. Соответствующий документ появился на официальном сайте парламента.

Согласно этому законопроектом, спецфонд госбюджета планируют увеличить за счет налогов от растаможивания "евроблях". Полученные средства Кабмин предлагает потратить по бюджетной программе "Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, и ее последствиями".

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Сейчас полный текст этого законопроекту, который передан на рассмотрение руководства парламента, отсутствует на сайте Рады.

Напомним, что в Украине от 15 июня начался очередной льготный период для легализации автомобилей на иностранном регистрации. Он продлится до 11 ноября, то есть около 5 месяцев. За это время водители машин "евроблях" могут растаможить такие машины по льготным ставкам налогообложения.

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