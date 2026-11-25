Украинские дроны / © ТСН.ua

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Кабинет министров Украины упростил процедуру кодификации новых образцов вооружения и военной техники, чтобы ускорить их поступление в Силы обороны. Изменения касаются, в частности, беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и взрывчатых веществ.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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По его словам, новые правила должны снизить бюрократическую нагрузку на отечественных производителей и позволить быстрее внедрять их разработки в вооруженные силы. Правительство пошло на такой шаг, учитывая необходимость оперативно реагировать на совершенствование российских военных технологий.

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«Отечественные оборонные разработки, средства ПВО, дроны, РЭБ и другие военные изобретения должны как можно скорее поступать в войска. Враг совершенствуется, соответственно и мы должны реагировать и действовать на опережение», — подчеркнул Корецкий.

Одним из ключевых изменений стала отмена требования дожидаться, пока военные определят потребность в конкретной модели беспилотной системы. Теперь производители смогут приступать к процедуре кодификации собственных разработок без такого предварительного решения.

Это должно ускорить официальный допуск новых беспилотников к использованию в армии и сократить время между разработкой техники и возможностью её применения на фронте.

Средства РЭБ будут кодифицированы в течение 10 дней

Кроме того, правительство упростило процедуру для средств радиоэлектронной борьбы. Если такая техника успешно прошла испытания, она будет зарегистрирована в течение 10 дней на основании соответствующего акта.

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При этом производителям больше не придется готовить дополнительный пакет документов, а ответственность за достоверность предоставленных данных будет возлагаться непосредственно на них.

Кроме того, Кабмин определил четкий порядок и сроки кодификации взрывчатых веществ.

К чему приведет сокращение бюрократии

По словам премьер-министра, принятые решения должны позволить украинским производителям направлять больше ресурсов на совершенствование и создание новых образцов вооружения, а не на прохождение бюрократических процедур.

Корецкий подчеркнул, что сокращение сроков допущения военных разработок имеет важное значение для укрепления обороноспособности Украины, поскольку позволит быстрее обеспечивать военных необходимой техникой и средствами противодействия российским угрозам.

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Напомним, что Украина увеличила производство собственных крылатых ракет «Нептун» до сотен единиц в год. Это больше, чем США производят своих основных крылатых ракет, взятых вместе. Однако по масштабам ракетного производства Украина по-прежнему уступает России.

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