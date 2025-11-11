Кабмин распустил Наблюдательный совет "Энергоатома": Свириденко рассказала подробности

Юлия Свириденко

Кабинет Министров Украины принял первые решения по перезапуску НАЭК «Энергоатом» и досрочно прекратил полномочия Наблюдательного совета компании.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко на своей официальной странице в Телеграмм.

Заявление Свириденко было сделано на фоне последних коррупционных скандалов вокруг компании и выхода из Наблюдательного совета эксминистра экономики Тимофея Милованова. Юлия Свириденко подчеркнула ответственность Наблюдательного совета за ситуацию в компании.

«Вся полнота рычагов влияния от назначения менеджмента до контроля деятельности компании лежит на Наблюдательном Совете. Важно, что правительство не вмешивалось в ее деятельность. Наблюдательный совет должен нести ответственность за ситуацию в компании», — заявила она.

Премьер-министр озвучила три ключевых решения, принятых Кабмином:

Досрочное прекращение полномочий действующего Наблюдательного совета «Энергоатома». Формирование нового состава НР. Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства должно в недельный срок, после консультаций с международными партнерами, подать на утверждение Кабмина новый состав Наблюдательного совета. Срочный аудит. Государственной аудиторской службе поручено провести срочный аудит «Энергоатома», в том числе проверку закупок.

Новый надзорный орган должен быстро перезапустить руководство компании, провести полный аудит и обеспечить всемерное содействие правоохранительным органам в расследовании всех фактов возможной коррупции. Результаты аудита Госслужбы будут переданы антикоррупционным органам.

Что известно об этом деле?

ранее НАБУ обнародовало новую часть расследования случаев коррупции в государственном предприятии «Энергоатом». Руководитель «прачечной» Карлсон контролировал финансовые потоки, которые, как выяснилось, уходили на элитные квартиры и дома.

До этого, 10 ноября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины устроили обыски у бизнесмена, совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, министра юстиции Германа Галущенко, его эксрадника Игоря Миронюка , а также в компании «Энергоатом».

Впоследствии обнародовали новые детали спецоперации «Мидас». Детективы задокументировали, как участники организованной преступной группы передавали деньги бывшему вице-премьер-министру Украины, известному во внутреннем общении под кодовым именем Че Гевара.

А пока известно, эксвицепремьер Чернышев получил подозрение от НАБУ и САП в незаконном обогащении.

Также бывший министр экономики Тимофей Милованов заявил о сложении полномочий члена Наблюдательного совета ГП «НАЭК „Энергоатом“».