Кабмин распустил Наблюдательный совет "Энергоатома": Свириденко рассказала подробности
Правительство досрочно прекратило полномочия Наблюдательного совета «Энергоатома».
Кабинет Министров Украины принял первые решения по перезапуску НАЭК «Энергоатом» и досрочно прекратил полномочия Наблюдательного совета компании.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко на своей официальной странице в Телеграмм.
Заявление Свириденко было сделано на фоне последних коррупционных скандалов вокруг компании и выхода из Наблюдательного совета эксминистра экономики Тимофея Милованова. Юлия Свириденко подчеркнула ответственность Наблюдательного совета за ситуацию в компании.
«Вся полнота рычагов влияния от назначения менеджмента до контроля деятельности компании лежит на Наблюдательном Совете. Важно, что правительство не вмешивалось в ее деятельность. Наблюдательный совет должен нести ответственность за ситуацию в компании», — заявила она.
Премьер-министр озвучила три ключевых решения, принятых Кабмином:
Досрочное прекращение полномочий действующего Наблюдательного совета «Энергоатома».
Формирование нового состава НР. Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства должно в недельный срок, после консультаций с международными партнерами, подать на утверждение Кабмина новый состав Наблюдательного совета.
Срочный аудит. Государственной аудиторской службе поручено провести срочный аудит «Энергоатома», в том числе проверку закупок.
Новый надзорный орган должен быстро перезапустить руководство компании, провести полный аудит и обеспечить всемерное содействие правоохранительным органам в расследовании всех фактов возможной коррупции. Результаты аудита Госслужбы будут переданы антикоррупционным органам.
Что известно об этом деле?
ранее НАБУ обнародовало новую часть расследования случаев коррупции в государственном предприятии «Энергоатом». Руководитель «прачечной» Карлсон контролировал финансовые потоки, которые, как выяснилось, уходили на элитные квартиры и дома.
До этого, 10 ноября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины устроили обыски у бизнесмена, совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, министра юстиции Германа Галущенко, его эксрадника Игоря Миронюка , а также в компании «Энергоатом».
Впоследствии обнародовали новые детали спецоперации «Мидас». Детективы задокументировали, как участники организованной преступной группы передавали деньги бывшему вице-премьер-министру Украины, известному во внутреннем общении под кодовым именем Че Гевара.
А пока известно, эксвицепремьер Чернышев получил подозрение от НАБУ и САП в незаконном обогащении.
Также бывший министр экономики Тимофей Милованов заявил о сложении полномочий члена Наблюдательного совета ГП «НАЭК „Энергоатом“».