Кабмин расширил программу выплат для молодых врачей: кто может получить 200 тысяч гривен

Врачи / © pexels.com

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Кабинет министров расширил список молодых врачей, которые могут получить от государства 200 тысяч гривен адресной помощи после трудоустройства.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, разовую выплату могут получить выпускники медицинских специальностей, которые завершили интернатуру в государственных учреждениях высшего образования и устроились на работу по меньшей мере на три года в государственные или коммунальные медучреждения в общинах, где есть критическая потребность в врачах.

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Ранее программа действовала для выпускников, начавших работать на территориях активных боевых действий и в сельской местности.

Теперь получить помощь также смогут молодые врачи, трудоустроившиеся в учреждения здравоохранения на территориях возможных боевых действий.

Исключения Киевской области, а также города областного значения — Запорожье, Николаев, Одесса, Харьков и Чернигов.

В правительстве объясняют, что решение должно усилить медицинскую систему и помочь больницам в регионах, где сохраняется повышенная нагрузка и не хватает специалистов разных специальностей.

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Выплаты в Украине: последние новости

Ранее мы писали, что многие пожилые украинцы даже не подозревают, что могут получать дополнительную помощь от государства. Речь идет о специальной доплате. Однако назначают ее не автоматически – для оформления нужно выполнить несколько условий и подать заявление.

Кроме того, в Украине стартует оформление новой денежной выплаты, сумма которой превышает 10 тысяч гривен. Рассчитывать эти средства в пределах государственных или международных гуманитарных проектов могут определенные категории граждан.

Также напомним, что в Украине определен порядок назначения и выплаты единовременного денежного вознаграждения женщинам, которым присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня».

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