Кабмин разработает комплексную программу поддержки украинцев, покинувших дома из-за войны: детали

По словам президента, помощь украинцам, вынужденным покинуть свои дома из-за боевых действий, является важным направлением правительственной работы.

Президент Владимир Зеленский поручил правительству разработать комплексную программу поддержки украинцев, покинувших свои дома из-за боевых действий.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении ночью 19 марта.

По словам главы государства, первый компонент – финансовый. Зеленский уверяет, что государство поддержит всех перемещенных лиц — взрослых и детей.

"Государственная поддержка рабочих мест для таких людей там, где они временно находятся. Чтобы каждый человек, чтобы каждая семья имели основу для жизни", — отметил он.

Второй компонент – жилье. Правительство готовит предложения по предоставлению жилья для вынужденных переселенцев. А также организует восстановление разрушенного жилья после завершения войны.

Третий компонент – поддержка семей, разместивших у себя людей с территорий боевых действий или временной оккупации. Президент обещает, что такие семьи получат возмещение расходов по коммунальным услугам, связанным с пребыванием переселенцев.

Премьер-министр Денис Шмигаль в ближайшее время разъяснит все детали этой комплексной программы.

Ранее Владимир Зеленский назвал "единственный шанс для России снизить ущерб от собственных ошибок".

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