Кабмин разрешил командирам удостоверять завещания военных: детали

В условиях военного положения удостоверять завещания военнослужащих ВСУ, правоохранителей и других защитников смогут их командиры.

Кабинет министров разрешил командирам удостоверять завещания военнослужащих в условиях военного положения.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Постановление предусматривает, что в условиях военного положения удостоверять завещания военнослужащих ВСУ, других образованных в соответствии с законами военных формирований, а также работников правоохранительных (специальных) органов, органов гражданской защиты, смогут не только нотариусы.

Такое право получили также командиры (начальники) этих формирований (органов) и другие уполномоченные таким командиром (начальником) лица.

"После удостоверения соответствующие уполномоченные лица должны направить завещание через Генштаб ВСУ, Министерство обороны, соответствующий правоохранительный (специальный) или другой орган в Министерство юстиции или его территориальный орган для обеспечения его регистрации нотариусами в наследственном реестре", – говорится в постановлении.

Установлен срок в 2 рабочих дня после получения территориальным органом Минюста завещания, в течение которых обеспечивается передача заявления о регистрации такого документа в Регистратор. Последний же в течение 3 рабочих дней после получения на хранение такого завещания осуществляет его государственную регистрацию в наследственном реестре.

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