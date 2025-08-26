ТСН в социальных сетях

Украина
2746
1 мин

Кабмин разрешил мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за границу: все детали

Правительство разрешило мужчинам 18–22 лет уезжать за границу.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук
Кабинет министров сегодня, 26 августа, обновил порядок пересечения государственной границы. Теперь мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста», — говорит премьер.

Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей и хотят приехать обратно, но затем иметь возможность вернуться.

«Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной. Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления», — подытожила Свириденко.

Ранее президент Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев от 18 до 22 лет.

Кроме того, группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде Украины законопроект №13685 о разрешении на выезд за границу для мужчин не до 22, а вплоть до 24 лет. Однако пока этот документ так и не был принят, и неизвестно, примут ли его в будущем.

Руслан Стефанчук упрекнул, что такие идеи «не должны быть элементом какого-нибудь однодневного хайпа».

2746
