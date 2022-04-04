Кабмин разрешил мужчинам с инвалидностью выезжать за границу в период военного положения: детали

Кабмин разрешил мужчинам с инвалидностью выезжать за границу в период военного положения: детали

При этом мужчин с инвалидностью могут сопровождать лица, которые не стоят на военном или специальном учете.

Кабинет Министров разрешил в период военного положения выезжать за границу мужчинам от 18 до 60 лет, имеющим документально подтвержденную инвалидность.

Об этом говорится на сайте Государственной пограничной службы Украины.

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Так, мужчинам с инвалидностью для пересечения границы необходимо иметь удостоверение, подтверждающее соответствующий статус и содержащее информацию о группе и причинах инвалидности.

Пересечь государственную границу могут:

лица с инвалидностью I или II группы — в сопровождении одного или обоих родителей, на содержании которых находится такое лицо с инвалидностью, жены/супруга, совершеннолетних сына/дочери, их жены/супруга (при наличии документов, подтверждающих родственные связи и инвалидность);

лица с инвалидностью I или II группы или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, — в сопровождении лица, осуществляющего постоянный уход за указанными категориями лиц;

лица с инвалидностью, признанные судом недееспособными, — в сопровождении их опекунов, а в случае если опекуна такому лицу не назначен, — в сопровождении одного из совершеннолетних членов семьи;

лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие/находящиеся в учреждениях различных форм собственности и подчинения и получающие социальные услуги стационарного ухода, паллиативного ухода — в сопровождении лиц, в том числе работников заведения ухода.

При этом мужчин с инвалидностью могут сопровождать лица, которые не стоят на военном или специальном учете в Минобороны, СБУ или Службе внешней разведки. В то же время, когда лицо состоит на военном или специальном учете, оно может сопровождать не более 50 человек с инвалидностью.

Детей с инвалидностью может сопровождать за границу мать и/или отец, опекун, попечитель, один или оба приемных родителя, родители-воспитатели, бабушка, дед, совершеннолетний брат или сестра, мачеха, отчим.

При этом этим лицам необходимо учитывать их принадлежности к перечню категорий лиц, освобожденных от военной службы и мобилизации и иметь документы, подтверждающие родственные связи или полномочия сопровождающего ребенка.

При этом выехать за границу лица с инвалидностью вместе с сопровождающим лицом может только один раз за период действия на территории Украины чрезвычайного или военного положения.

Кроме того, выехать за пределы Украины могут и те дети, которым не установлена инвалидность, однако у них есть тяжелые заболевания, такие как перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени и т.д.

Правительство также определило, что лица с инвалидностью I группы и дети с инвалидностью вместе с сопровождающими их лицами должны без очереди проходить пункты пропуска через государственную границу.

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