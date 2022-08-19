Кабмин разрешил представителям украинского бизнеса выезжать за границу: когда и на какой срок

Кабмин принял решение разрешить представителям украинского бизнеса, официально выплачивающим зарплату и не имеющим задолженности по налогам и сборам, выезжать за границу.

Соответствующее решение вступит в силу с 1 сентября.

Об этом сообщила Юлия Свириденко – первый вице-премьер – министер экономики, в эфире совместного телемарафона.

По ее словам, это важный шаг, необходимый для бизнеса – чтобы работники могли участвовать в международных мероприятиях, подписывать деловые контракты и возвращаться в Украину для того, чтобы развивать свой бизнес.

"С 1 сентября бизнес, уплачивающий официально зарплату, не имеющий задолженностей по налогам и сборам перед бюджетом, у которого средняя зарплата – не менее 20 тысяч гривен, 10% штатной численности (но не более 10 человек) смогут выезжать по заявке работодателя", – заявила Свириденко.

Она добавила, что срок, на который можно будет покинуть Украину, составляет до 7 дней. Чтобы выехать за границу, нужно подать заявку на портале "Дія".

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