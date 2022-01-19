Кабмин разрешил украинцам покупать лекарства за "тысячу Зеленского": когда и кто сможет потратить средства

Кабмин разрешил украинцам покупать лекарства за "тысячу Зеленского": когда и кто сможет потратить средства

Приобрести лекарство можно будет как в аптеках, так и заказать через Интернет.

Украинцы, старше 60 лет, смогут купить лекарства через программу "еПоддержка" уже на следующей неделе. Потратить 1000 гривен можно будет с 24 января.

Соответствующее решение чиновники приняли 19 января на заседании Кабинета министров.

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"Правительство расширило действие программы "єПоддержка", чтобы ее можно было тратить не только на книги или кино. Украинцы старше 60 лет смогут с 24 января потратить тысячу гривен на приобретение лекарств", — сказал премьер-министр Денис Шмигаль.

Купить можно будет все медикаменты в аптеках или заказать через Интернет. Те, у кого нет смартфонов, могут открыть карту в банке.

Также в Украине планируется расширить программу на детей в возрасте от 12 до 17 лет. Для этого, отметил премьер, оформили соответствующее протокольное поручение. По словам Шмыгаля, Министерство здравоохранения уже упростило доступ подростков к вакцинации против COVID-19. Речь идет о том, что детям не требуется обязательное наличие всех прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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