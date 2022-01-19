Кабмин разрешил украинцам покупать лекарства за "тысячу Зеленского": когда и кто сможет потратить средства

Приобрести лекарство можно будет как в аптеках, так и заказать через Интернет.
Украинцы, старше 60 лет, смогут купить лекарства через программу "еПоддержка" уже на следующей неделе. Потратить 1000 гривен можно будет с 24 января.
Соответствующее решение чиновники приняли 19 января на заседании Кабинета министров.
"Правительство расширило действие программы "єПоддержка", чтобы ее можно было тратить не только на книги или кино. Украинцы старше 60 лет смогут с 24 января потратить тысячу гривен на приобретение лекарств", — сказал премьер-министр Денис Шмигаль.
Купить можно будет все медикаменты в аптеках или заказать через Интернет. Те, у кого нет смартфонов, могут открыть карту в банке.
Также в Украине планируется расширить программу на детей в возрасте от 12 до 17 лет. Для этого, отметил премьер, оформили соответствующее протокольное поручение. По словам Шмыгаля, Министерство здравоохранения уже упростило доступ подростков к вакцинации против COVID-19. Речь идет о том, что детям не требуется обязательное наличие всех прививок.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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