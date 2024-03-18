Кабмин решил судьбу земли, где находилось Каховское водохранилище: что с ней будет теперь

Правительство разрешило использовать земли Каховского водохранилища только для восстановления и строительства гидротехнических сооружений.

Кабинет министров решил, кому будет принадлежать земля, на которой раньше было высохшее Каховское водохранилище. Целевое назначение земли Каховского водохранилища менять не будут.

Об этом говорится в решении правительства.

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Кабмин запретил формирование, передачу в собственность или пользование и изменение целевого назначения земельных участков на землях, которые занимало Каховское водохранилище, кроме передачи в пользование, изменения целевого назначения земельных участков с целью дальнейшего восстановления Каховского водохранилища и строительства гидротехнических сооружений. Решение будет действовать на период действия военного положения и в течение пяти лет после его прекращения или отмены.

Госгеокадастр за полгода со дня вступления в силу этого постановления должен обеспечить создание и отражение на картографической основе Государственного земельного кадастра в виде информационного слоя сведений о землях, которые занимало Каховское водохранилище.

Местные власти и государственные кадастровые регистраторы должны учитывать эти данные при принятии решений по передаче земельных участков в собственность или в пользование.

Ранее сообщалось, что в Каховское водохранилище вернулась вода. Мы писали, как это отразится на боевых действиях.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. По подсчетам Украины и ООН, разрушение дамбы Каховской ГЭС нанесло Украине ущерб почти на $14 миллиардов.

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