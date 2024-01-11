Кабмин собрался внепланово и отозвал законопроект о мобилизации

Кабинет министров собрался внепланово 11 января и отозвал свой законопроект №10378 по усовершенствованию мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на свои источники в Кабмине.

По данным источников, правительство собрало внеочередное онлайн-заседание в четверг.

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"Любой разработчик может отозвать (законопроект – ред.) до принятия решения (парламентским – ред.) комитетом, поскольку разработчик правительство – правительство и отзовет", – отмечает источник.

Другой собеседник позже сообщил, что правительство приняло соответствующее решение: "Отозвали. Доработают и будем перевносить".

По словам еще одного источника, в четверг чиновники уже работают над обновлением проекта и, возможно, внесут его уже до конца дня.

Напомним, после внесения правительственного законопроекта по усовершенствованию мобилизации в Раде возникли бурные дискуссии и споры.

После нескольких совещаний с военным руководством 11 января глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада возвращает на доработку правительства законопроект по мобилизации. Одновременно нардепы должны передать предложения, наработанные в комитете и рабочих группах.

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