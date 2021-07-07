Кабмин согласовал кандидатуру новой главы Ивано-Франковской ОГА: что о ней известно

Также Кабмин одобрил увольнение Бойчука.

Кабинет министров на заседании 7 июля согласовал увольнение Андрея Бойчука с должности главы Ивано-Франковской ОГА и согласовал на эту должность Светлану Онищук, которая является заместителем главы облгосадминистрации.

Такое решение правительство приняло на заседании 7 июля.

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"Кабмин рассмотрел вопрос согласования увольнения по соглашению сторон председателя Ивано-Франковской ОГА и согласования назначения председателя ОГА. Провели собеседование с кандидатом на эту должность Светланой Онищук. Накануне она прошла собеседование с министром развития общин и территорий и получила положительные отзывы", — сказал премьер Денис Шмыгаль.

Известно, что Светлана Онищук занимает должность заместителя председателя ОГА с 2019 года. Она имеет два высших образования (правоведение, юрист, преподаватель права; и экономика и предпринимательство, бухгалтер-экономист). Онищук является заслуженным юристом Украины. Карьеру начинала как юридический консультант частной агрофирмы "Кобзарь", дальше была преподавателем, советником патронатной службы главы Коломыйской РГА, руководителем Межрегионального управления Национального агентства по вопросам государственной службы в Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях и тому подобное.

Кандидатуру Онищук должен утвердить президент.

Как сообщалось, ранее правительство одобрило назначение Александра Кулепина на должность заместителя главы Львовской облгосадминистрации. После согласования Кабинета министров заместителя, в соответствии с процедурой, должен назначать глава ОГА.

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