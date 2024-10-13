Кабмин создал координационный штаб на период отопительного сезона — Шмигаль

Штаб будет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

Кабинет Министров Украины создал специальный координационный штаб, который будет контролировать ситуацию в регионах на период отопительного сезона.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Он заявил, что штаб будет реагировать на какие-либо чрезвычайные ситуации и сценарии развития событий, чтобы максимально быстро устранять проблемы.

"Перед Минэнерго и руководителями областей стоят четкие задачи по защите энергообъектов, формированию необходимых запасов и развитию децентрализованной генерации», — отметил премьер-министр.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт назвал условия, при которых зимой будут длительные отключения.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия готовится к атакам по энергетике в Украине.

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