Кабмин создал план действий на случай военного положения в Украине: запретят передвигаться по стране

Кабмин создал план действий на случай военного положения в Украине: запретят передвигаться по стране

В новом решении речь идет об опасных обстоятельствах и факторах, которые могут угрожать населению всей Украины или ее регионов.

Кабмин утвердил порядок установления запрета или ограничения на выбор места пребывания или места жительства лиц на территории, где действует военное положение. Такие правила разработали на случай внедрения в Украине или определенных регионах такого положения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 29 декабря.

Согласно документу, ввести запрет или ограничение сможет только военное командование на основании указа президента Украины о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях.

В решении речь идет об опасных обстоятельствах и факторах, которые могут угрожать населению всей Украины или ее регионов. В частности в нем описано:

обоснование необходимости введения запрета или ограничения по выбору места пребывания или места жительства лиц;

сроки введения запрета или ограничения по выбору места пребывания или места жительства лиц;

список лиц, которым запрещается или ограничивается выбор места нахождения или места жительства;

населенные пункты, в которых вводится запрет или ограничение по выбору места пребывания или места жительства лиц;

другие меры, которые заключаются в обеспечении выполнения указа президента Украины о введении военного положения в Украине или отдельных ее местностях.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что Украина не готова к введению военного положения, поскольку это окажет негативное влияние на экономику.

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