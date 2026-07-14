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Во вторник, 14 июля, Верховная Рада уволила Юлию Свириденко с должности премьера. За это решение проголосовали 258 нардепов. Таким образом, весь состав Кабмина стал исполняющим обязанности. Теперь парламентская коалиция или монобольшинство, которой на самом деле уже давно не существует, должна предложить президенту кандидата на пост главы правительства. Когда это произойдет, пока неизвестно. Но не секрет, что наибольшие шансы возглавить следующий Кабмин у Сергея Корецкого — председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

О переформатировании Кабмина широкой общественности стало известно в воскресенье, 12 июля, когда Владимир Зеленский встретился на Банковой с Юлией Свириденко и Сергеем Корецким, о чем сообщенил в своих соцсетях. И судя по огромному количеству информации, появившейся впоследствии в СМИ и соцсетях, для них кадровые предложения президента стали неожиданностью. Правда, возможно, только для Свириденко, ведь Корецкий сопровождал украинского президента на саммите НАТО в Анкаре, что многие расценили как смотрины и подготовку к премьерству.

Почему Свириденко попросили на выход? Под кем еще в Кабмине шатается кресло? Читайте в материале ТСН.ua.

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И снова Шмигаль: как увольняли Свириденко

Уже не впервые при каденции Владимира Зеленского о своем увольнении чиновники узнают либо внезапно от него лично, либо, что еще хуже, из СМИ. В воскресенье, 12 июля, сразу же после того, как Юлия Свириденко лично подтвердила уходящего в отставку, соцсетями прокатилась волна мемов. Многие постились сгенерированной ШИ-фотографией, где на заседании правительства все министры и премьер представлены в одном лице — Дениса Шмыгаля.

Дело в том, что после отставки Свириденко и.о. главы правительства будет именно Шмигаль как первый вице-премьер. Напомним, что после нынешнего министра обороны Михаила Федорова Шмигаль занимает второе место по продолжительности работы в правительстве при президентстве Зеленского. С 2020 года он успел поработать вице-премьером — министром развития общин и территорий, премьером, министром обороны и первым вице-премьером — министром энергетики. И сейчас круг замкнулся — Шмигаль снова в премьерском кресле, хоть и с приставкой и.о.

На комитете ВР по организации государственной власти Юлия Свириденко ответила, что ее решению об отставке предшествовал разговор с Владимиром Зеленским, который, по ее словам, четко отметил необходимость обновления Кабмина.

«Я считаю, что у нас есть направления, в которых можно осуществить усиление. Я надеюсь, вы поддержите кандидатов на такие направления, которые позволят более эффективно внедрить образовательную, социальную политику. В разговоре с президентом было понимание необходимости перезагрузки правительства», — сказала Свириденко на комитете во вторник, 14 июля.

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Правда, судя по атмосфере, царившей в сессионном зале того же дня, депутаты от монобольшинства не очень понимали, почему голосуют за отставку Свириденко. Ни для кого не секрет, что на должность премьера в июле 2025 года ее продвигал тогдашний глава Офиса президента Андрей Ермак. Однако после картонных протестов и Миндичгейта Свириденко присоединилась к той части правительства и парламента, которая указывала президенту на токсичность Ермака, требуя его отставки.

Сам Владимир Зеленский после встречи с уже бывшим премьером на Банковой в воскресенье, 12 июля, дописал в соцсетях, что Украина меняет свою политическую стратегию — за каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом. Среди таких направлений президент определил США, ЕС, европейский антибаллистический проект, Польшу и Венгрию, регион Ближнего Востока и Залива, Китай и ключевые международные организации. Правда, как все это касается работы главы правительства, ведь внешнеполитическим направлением занимается МИД, ОПУ, ВРУ и профильные заместители соответствующих министерств непонятно.

Корецкий и его Кабмин: кто еще готовится к выходу

Процедура увольнения Юлии Свириденко в Раде была достаточно быстрой, как и ее заключительное выступление. Она не представила отчет о деятельности ее правительства под куполом. Однако вряд ли Сергей Корецкий придет в Раду с годовой программой деятельности, которую он должен подать в парламент в течение 30 дней после назначения. Не заинтересованы в ее утверждении сами народные депутаты и офис президента, ведь тогда правительство Корецкого получит годовой иммунитет от отставки.

В демократической парламентско-президентской республике именно коалиция парламентских фракций или монобольшинство представляет президенту кандидатуру на должность главы правительства, которое и формирует свой кабинет. Кроме, конечно, министров обороны и иностранных дел это квота президента. Обычно все они являются политиками, избранными в парламент от партий, за которые голосуют избиратели. Это и формирует политическую ответственность. Однако если посмотреть на правительство уже бывшего премьера Свириденко, только действующий министр обороны Михаил Федоров прошел в Раду по избирательному списку «Слуги народа», все остальные беспартийны.

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Кто такой Сергей Корецкий? За эти дни в СМИ и соцсетях много писали о кандидатуре Сергея Корецкого как о технократе, хорошо знающем бюрократическую машину, потому что до «Нафтогаза» возглавлял «Укрнафту», и в обеих компаниях смог навести порядок. О нем говорят, как о хорошем менеджере, не имеющем политических амбиций. В Раде также отмечают, что главная его задача после назначения — подготовить страну к еще более тяжелой, чем предыдущая зима, в которую мы будем входить с ощутимым дефицитом ракет-перехватчиков к системам ПВО.

В воскресенье, 12 июля, на Банковой Владимир Зеленский также встретился с Денисом Шмыгалем, Михаилом Федоровым, мэром Харькова Игорем Тереховым и министром внутренних дел Игорем Клименко. После этого в СМИ и соцсетях сразу же появилось множество версий о возможном премьерстве Федорова и Шмыгаля. Терехову приписывали должность вице-премьера по восстановлению — министра развития общин и территорий, от которой он вроде бы отказался. А Клименко пророчили переход на должность министра обороны.

Однако, пожалуй, самую фантастическую версию озвучила депутат фракции «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк: «Новые веяния: Свириденко идет на главу Офиса президента, а Кирилл Буданов — на Минобороны».

Относительно возможной отставки Михаила Федорова, которому уже приписали должность вице-премьера по инновациям, в соцсетях поднялась настоящая волна возмущения. Многие журналисты, эксперты и депутаты встали в его защиту, а депутаты от «Слуги народа» откровенно говорили, что голосов за его увольнение в сессионном зале не будет, как и в профильном комитете. Даже у The Economist во вторник, 14 июля, вышла статья о конфликте между Федоровым и командованием ВСУ. Причиной вроде бы стало желание министра реформировать украинскую армию.

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Что же касается других министров, то на двери, по информации СМИ и отдельных народных депутатов, уже также указали министру образования Оксену Лесовому, министерке по делам ветеранов Натальи Калмыковой, вице-премьеру по восстановлению Алексею Кулеби (кстати, Высший антикоррупционный суд наложил арест на его квартиру и машину евроатлантической интеграции Тарасу Качке. Правда, кто может получить эти портфели в случае их отставки, пока неизвестно.

Дата публикации 20:20, 12.07.26 Количество просмотров 117 Зеленский распускает правительство? Отставка Свириденко и главные кандидаты на пост премьера!

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