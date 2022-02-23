Кабмин упростил пересечение границы для украинцев, возвращающихся домой

Отменено требование обязательной самоизоляции и установки приложения "Вдома" или обсервации.
Кабинет министров упростил пересечение границы для украинцев, возвращающихся домой. Теперь они не будут отправляться на самоизоляцию, независимо от того, из какой страны возвращаются и имеют ли COVID-документы.
Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По его словам, отменено требование обязательной самоизоляции и установки приложения "Вдома" или обсервации. Это касается граждан Украины, у которых нет документов о прививках, отрицательного теста на COVID-19 или справки о выздоровлении.
"Теперь для пересечения государственной границы Украины ее граждане не обязаны иметь "ковидные" документы: "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат, документ о результатах тестирования на COVID-19 или сертификат о выздоровлении от коронавируса", — отметил Ляшко.
Кроме того, отменен запрет на въезд для иностранцев, прибывающих из стран Южной Африки. Ранее такая норма действовала во избежание распространения штамма коронавируса "Омикрон". Граждане Украины, которые находились в этих странах более 7 дней, должны были пройти обязательную самоизоляцию.
Напомним:
Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины опубликовало инструкцию, как принудительно вывезенным жителям террористических "ЛНР" и "ДНР" вернуться в свободную Украину.
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