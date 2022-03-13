Кабмин упростил процедуру ввоза товаров военного назначения на период военного положения

Правительство упростило выдачу разрешительных документов для ввоза.
Кабинет министров Украины постановлением от 10 марта 2022 г. №247 на период военного положения расширил круг субъектов хозяйствования, которые имеют возможность импортировать в Украину товары военного назначения для нужд обороны государства, и был упрощен порядок регистрации таких субъектов в Госэкспортконтроле и получение ими соответствующих разрешительных документов.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
Получение от Кабмина полномочий на право осуществления такого импорта в указанный период не требуется.
Правительственное решение распространяется исключительно на субъекты хозяйствования Украины, которые осуществляют или намерены осуществлять импорт товаров военного назначения для нужд:
⁃ правоохранительных органов;
⁃ Вооруженных Сил Украины;
⁃ других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины;
⁃ других субъектов, осуществляющих борьбу с терроризмом в соответствии с законом.
Напомним, на оборону государства дополнительно направлено более 50 млрд. грн.
Читайте также: