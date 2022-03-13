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Кабмин упростил процедуру ввоза товаров военного назначения на период военного положения

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Кабмин упростил процедуру ввоза товаров военного назначения на период военного положения

Фото: kmu.gov.ua

Правительство упростило выдачу разрешительных документов для ввоза.

Кабинет министров Украины постановлением от 10 марта 2022 г. №247 на период военного положения расширил круг субъектов хозяйствования, которые имеют возможность импортировать в Украину товары военного назначения для нужд обороны государства, и был упрощен порядок регистрации таких субъектов в Госэкспортконтроле и получение ими соответствующих разрешительных документов.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Получение от Кабмина полномочий на право осуществления такого импорта в указанный период не требуется.

Правительственное решение распространяется исключительно на субъекты хозяйствования Украины, которые осуществляют или намерены осуществлять импорт товаров военного назначения для нужд:

⁃ правоохранительных органов;
⁃ Вооруженных Сил Украины;
⁃ других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины;
⁃ других субъектов, осуществляющих борьбу с терроризмом в соответствии с законом.

Напомним, на оборону государства дополнительно направлено более 50 млрд. грн.

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