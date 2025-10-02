Удостоверение УБД

Кабинет министров Украины внес ряд изменений в порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий, что должно упростить доступ к услуге.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Изменения в процедуре получения удостоверения УБД

Внесены изменения порядка предоставления и лишения статуса участника боевых действий лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженных агрессии. необходимые для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ.

изъята норма по указанию в заявлении для предоставления статуса УБД, которая подается средствами Портала «Дія» или Единого государственного реестра ветеранов войны, сведений о форме и способе получения соответствующего удостоверения, поскольку при подаче заявления в электронной форме отсутствует возможность оформления бумажного удостоверения участника боевых действий в связи с несоответствием.

изложено в новой редакции заявление о предоставлении статуса участника боевых действий в бумажной форме.

Семья пленных и пропавших военных получат больше прав на доступ к данным ветеранов

Кроме того, внесены изменения в постановление «О Едином государственном реестре ветеранов войны» о предоставлении права родителям лица, попавшего в плен государства-агрессора или приобревшего статус пропавшей без вести при особых обстоятельствах, запрашивать сведения из Реестра (предварительно такое право имели лишь нетрудоспособные родители) и исключение запроса по факту о запросе по поводу запроса по факту по вопросу о фактическом отношении по факту по вопросу о факте по запросу о фактическом посылке.

Как рассказали в Министерстве по делам ветеранов, Кабмин уточнил процедуры получения удостоверения участника боевых действий и получения данных из Единого государственного реестра ветеранов войны, что делает их более удобными для ветеранов, ветеранок и их семей.

Удостоверение УБД можно будет оформить проще через ЦНАП и онлайн-сервисы

В частности, уточнена процедура получения удостоверения УБД через центры предоставления административных услуг (ЦНАП) добровольцами, которым статус предоставлен Минветеранов, что сокращает бюрократию и делает получение удостоверения более доступным.

Также актуализирована форма заявления, в частности, она приведена в соответствие с действующим порядком, что позволяет избежать несогласованностей при получении удостоверения УБД.

Кроме того, расширен круг лиц, имеющих право на выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны, и устранена юридическая коллизия в части определения категорий лиц, имеющих право получить выписку из ЕГРВИ.

«Принятое постановление делает услуги более простыми и доступными: удостоверение участника боевых действий можно получить ближе к дому, а семьи пленных и пропавших будут иметь больше возможностей быстро получить необходимые данные», — говорится в сообщении.

