Кабмин упростил жизнь водителям: как изменится регистрация авто

В частности, отныне не нужны нотариально заверенные доверенности, которые покупатель выдает для регистрации работником приобретенного покупателем автомобиля.

Кабмин упростил жизнь водителям.

Во вторник, 2 мая, принято новое постановление КМУ, отменяющее следующие действия:

обязательность получения номерных знаков "транзит" (лишь добровольно по желанию можно получить);

обязательность нотариального заверения поручения на регистрацию авто (покупатель может просто в договоре записать такое поручение доверенному лицу зарегистрировать авто, а не платить нотариусу за доверенность 2 тыс. грн);

бумажные бланки актов приема/передачи для автопроизводителей).

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Об этом сообщил гендиректор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко в Facebook.

"После публикации постановления автосалоны смогут не покупать в сервисных центрах и не выдавать клиентам на проданные транспортные средства номерные знаки "транзит" (только по желанию и заявлению покупателя автомобиля). Также отныне не нужны нотариально заверенные доверенности, которые покупатель выдает для регистрации работником приобретенного покупателем автомобиля, поскольку теперь по желанию покупателя можно прямо в договоре купли-продажи указать, что покупатель доверяет соответствующему лицу регистрацию такого автомобиля, и это соответствующее лицо может без присутствия покупателя и владельца автомобиля зарегистрировать этот автомобиль в сервисном центре, получить номерные знаки, свидетельство о регистрации", – написал он.

Назаренко добавил, что также отменяются так называемые зеленые бланки — акты приема/передачи автомобиля, выдаваемые автопроизводителями в Украине, и теперь такие документы будут существовать только в электронном виде, а автопроизводители и их клиенты смогут экономить средства из-за отсутствия необходимости приобретения таких бумажных бланков.

Напомним, Кабмин 19 января 2022 года принял изменения по порядку регистрации и снятию с учета автомобилей.

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