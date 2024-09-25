Кабмин установил размер компенсации семьям погибших и раненым: каким категориям и суммы выплат

Новый порядок устанавливает размеры и порядок выплат участникам АТО, а также членам добровольческих формирований и партизанского движения, которые не являются военнослужащими.

Кабинет министров Украины утвердил новый Порядок назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты"

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1090 от 24 сентября 2024 года.

Этот порядок не упраздняет и не изменяет выплаты семьям военнослужащих, погибших в период действия военного положения. Ее размер установлен Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и не может составлять менее 15 миллионов гривен.

"Этот Порядок определяет механизм назначения и выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при участии в антитеррористической операции, осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины", – говорится в документе.

Единовременное пособие назначается и выплачивается:

в случае гибели (смерти) или признания человека пропавшим без вести – с даты смерти или вступления в силу решения суда о признании лица безвести отсутствующим;

в случае установления инвалидности – с даты, указанной в справке МСЭК.

Какие категории лиц могут получить единовременную денежную помощь

Постановление КМУ №1090 регулирует вопрос выплаты компенсаций лицам, участвовавшим в защите Украины и ее государственных интересов, но не имеющих статуса военнослужащего или погибших или раненых не во время действия военного положения. Категории этих лиц определены Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". К ним относятся:

участники АТО , в том числе военнослужащие всех подразделений Сил обороны Украины, правоохранители, члены добровольческих формирований, волонтеры и другие гражданские лица, погибшие, пропавшие без вести или раненые во время выполнения задач непосредственно в зоне проведения антитеррористической операции;

, в том числе военнослужащие всех подразделений Сил обороны Украины, правоохранители, члены добровольческих формирований, волонтеры и другие гражданские лица, погибшие, пропавшие без вести или раненые во время выполнения задач непосредственно в зоне проведения антитеррористической операции; гражданские лица, которые погибли, пропали без вести или были ранены при непосредственном участии в защите государства от военной агрессии РФ против Украины в период действия военного положения ;

; гражданские лица, вовлеченные в конфиденциальное сотрудничество с разведывательными органами Украины, которые получили ранения, контузии или увечья во время выполнения заданий на временно оккупированной территории Украины, в зоне АТО, или на других территориях в период боевых действий.

Размер выплат семьям погибших и раненым

Единоразовая денежная помощь в случае гибели защитника или защитницы Украины, относящейся к вышеперечисленным категориям, составляет 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (ПМТЛ). Размер прожиточного минимума определяется на 1 января календарного года, в котором человек погиб или был признан пропавшим без вести.

По состоянию на 1 января 2024 прожиточный минимум составляет 3028 гривен. Поэтому размер выплат семьям погибших, умерших или пропавших без вести защитников после 1 января 2024 года составляет 2 млн 271 тысячу гривен.

Единовременное пособие в случае установления человеку инвалидности вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания назначается в зависимости от группы инвалидности:

I группа – 400 ПМТЛ (1,2 млн грн от 1 января 2024);

II группа – 300 ПМТЛ (984 тысяч грн);

III группа – 250 ПМТЛ (757 тысяч грн).

В то же время правительство упростило процедуру получения единовременной денежной помощи. Теперь подать заявление для назначения выплат в Министерство по делам ветеранов можно в электронной или бумажной форме, а также через приложение "Дія".

Напомним, по словам главы подкомитета по вопросам государственного финансового контроля и деятельности Счетной палаты бюджетного комитета ВР, народного депутата Ивана Крулько, в госбюджете закончились деньги для выплат ВСУ. Дело в том, что средства на зарплаты и "боевые" военным закладывались только до сентября.

Читайте также: