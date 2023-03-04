Кабмин утвердил Государственную антикоррупционную программу, на принятии которой настаивали страны ЕС и G7

Правительство 4 марта утвердило Государственную антикоррупционную программу, на принятии которой настаивали страны ЕС и G7.

Кабинет министров утвердил Государственную антикоррупционную программу, содержащую меры, направленные на повышение эффективности системы предотвращения коррупции.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Делаем еще один шаг к построению современной и эффективной антикоррупционной инфраструктуры. Сегодня правительство утвердило Государственную антикоррупционную программу, которая является ключевым инструментом реализации Антикоррупционной стратегии 2021-2025. Программа содержит меры, направленные на повышение эффективности системы предотвращения коррупции в различных сферах общественной жизни отношение к коррупции в обществе и обеспечение неотвратимой ответственности за коррупцию", — сообщил глава правительства.

Шмыгаль отметил, что столь важный документ "должен оставаться живым, открытым для предложений и дополнений", поэтому правительство будет работать в этом вопросе с парламентом, а также с другими стейкхолдерами и руководителями антикоррупционных органов.

Премьер-министр добавил, что Комиссия также определила и подала в КМУ свои предложения по трем финалистам отбора на занятие должности директора НАБУ, поэтому "Правительство на ближайшем заседании утвердит директора бюро".

Отметим, в Европейском парламенте надеются, что переговоры по вступлению Украины в Евросоюз начнутся в этом году.

Читайте также: