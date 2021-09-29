Кабмин утвердил количество осенних призывников и сумму выплаты новобранцам

Объем расходов на одного призывника будет составлять более 4600 гривен.

В среду, 29 сентября, Кабинет министров Украины утвердил численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре- декабре 2021 года и определил объем расходов на одного призывника.

Об этом стало известно из трансляции заседания правительства.

Также читайте В Швейцарии призывники из-за коронавируса будут проходить службу дома

Согласно распоряжению Кабмина общее количество осенних призывников в этом году в Украине будет составлять 13 575 человек, из которых будет призвано:

в Вооруженные силы — 6500 человек;

в Госспецтрансслужбу — 600 человек;

в Национальную гвардию — 4775 человек;

в Госпогранслужбу — 1700 человек.

Объем расходов на одного призывника установлен в размере 4633 гривны 13 копеек, из которых:

4540 гривен — для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу;

93 гривны 13 копеек — для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозки граждан Украины, призванных на срочную военную службу, из сборных пунктов областных, Киевского городского территориальных центров комплектования и социальной поддержки к месту службы).

Народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал в своем Telegram-канале фотокопии приложении, в котором сообщил о планах набора во всех областях Украины. Больше всего граждан намерены призвать в армию в Днепропетровской (1300 человек) и Харьковской (972) областях, меньше всего — в Луганской (198) и Закарпатской (303) областях.

Фото: Telegram

Напомним, первые отправки призывников в воинские части начнутся уже 5 октября, а последние запланировано на 21 декабря. Осенью призовут в армию на 671 человек меньше, чем весной.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку