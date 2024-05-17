Кабмин утвердил новую форму "военного билета": впоследствии он может появиться в "Дії"

военно-учетный документ определяет принадлежность его владельца к исполнению воинского долга даже если он был исключен из военного учета.

Кабинет министров издал постановление №559, утверждающее порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов и форму такого документа.

Постановление вступит в силу в субботу, 18 мая, вместе с обновленным законом о миобилизации, говорится на официальном сайте правительства.

В обновленном "военном билете" будет содержаться информация о ФИО, дате рождения, ИНН, воинском звании, военно-учетной специальности, данные о результате ВЛК, сведения о наличии отсрочки или бронирования, а также об обращении или уведомлении о совершении административного или уголовного правонарушения в Национальную полиции.

Согласно новому порядку военно-учетный документ определяет принадлежность его владельца к исполнению воинского долга даже если он был исключен из военного учета.

Это означает, что даже те, кто ранее был признан непригодным к военной службе или достиг предела пребывания в запасе, получат военно-учетный документ. У таких граждан документ не изымается, а в него вносятся данные об исключениях из учета.

Военно-учетные документы оформляются и издаются:

в электронной форме — через Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, Государственный веб-портал электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны, а также через Единый государственный веб-портал электронных услуг (Портал "Дія"), в частности с использованием мобильного приложения "Дія" (при наличии технической реализации).

В бумажной форме – на бланке, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 16 мая 2024 г. № 559.

Как сообщили в Минцифре в комментарии для "Судебно-юридической газеты", постановлением Кабмина лишь предусмотрена возможность формирование документа в электронной форме средствами портала "Дія" – в случае ее "технической реализации". В настоящее время и в ближайшее время такой технической реализации не предполагается.

Напомним, в Министерстве обороны сообщили, продолжат ли после 18 мая раздавать повестки на улицах.

Читайте также: