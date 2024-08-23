Кабмин утвердил новый вид повесток — на бланке и в реестре "Обериг"

Повестки будут формироваться либо на бланке, либо при помощи реестра "Обериг". Сформированные через реестр повестки могут быть распечатаны.

Кабинет министров Украины утвердил новый внешний вид повесток на бланке и повесток, которые будут формироваться через реестр "Обериг". Повестки, сформированные через реестр (в том числе и распечатанные) и оформленные на бланке имеют одинаковую юридическую силу.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на утвержденные 16 августа постановлением правительства изменения №951.

Правительство утвердило новый внешний вид повесток от ТЦК. Они будут формироваться либо на бланке, либо при помощи электронного реестра военнообязанных "Обериг".

В повестке должно быть указано:

наименование должности, собственное имя и фамилия, подпись должностного лица, выдавшего повестку, дата подписания – для повесток, оформленных на бланке. Такие повестки скрепляются гербовой печатью;

фамилия и имя руководителя районного (городского) ТЦК или его отдела, дата наложения квалифицированной электронной подписи – для повесток, сформированных с помощью реестра "Обериг".

Вид повестки, сформированной через "Обериг"

Вид повестки, сформированной через "Обериг"

Новый вид повестки на бланке

Новый вид повестки на бланке

Правительство также дополнило порядок проведения призыва нормами, по которым проверка действия повесток, сформированных через "Обериг", проводится путем считывания QR-кода с помощью технических средств, позволяющих воспроизвести указанные в повестке данные, в частности средствами электронного кабинета призывника, в частности с использованием мобильного приложения. То есть повестку можно будет проверить через "Резерв+".

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Кабмин дополнил порядок проведения призыва нормами о том, что каждая сформированная через "Обериг" повестка содержит уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода.

Сформированная через "Обериг" повестка может быть распечатана. В таком случае бумажная форма должна содержать подходящий для считывания QR-код с соответствующей информацией.

Сформированные через "Обериг" повестки могут:

централизованно печататься и направляться военнообязанным и резервистам по почте рекомендованным отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении;

печататься и вручаться военнообязанным и резервистам во время оповещения в распечатанном виде.

В случае отправки сформированной через "Обериг" повестки заказным письмом с описанием вложения, на таком отправлении должны быть указаны штрих-код-идентификатор оператора почтовой связи, фамилия, собственное имя и отчество (при наличии), адрес гражданина, которому посылается повестка.

В описании вложения письма должна быть указана информация о наименовании почтового отправления, собственное имя и отчество (при наличии), адрес гражданина, которому направляется письмо, наименование вложения с количеством листов, собственное имя и фамилия руководителя районного (городского) ТЦК или его отдела, информация о дате наложения квалифицированной электронной подписи.

К слову, ранее нардеп Федор Вениславский сообщил, будут ли повестки рассылаться через приложение "Резерв+".

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