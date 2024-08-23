Кабмин утвердил новый вид повесток — на бланке и в реестре "Обериг"

Повестки будут формироваться либо на бланке, либо при помощи реестра "Обериг". Сформированные через реестр повестки могут быть распечатаны.
Кабинет министров Украины утвердил новый внешний вид повесток на бланке и повесток, которые будут формироваться через реестр "Обериг". Повестки, сформированные через реестр (в том числе и распечатанные) и оформленные на бланке имеют одинаковую юридическую силу.
Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на утвержденные 16 августа постановлением правительства изменения №951.
Правительство утвердило новый внешний вид повесток от ТЦК. Они будут формироваться либо на бланке, либо при помощи электронного реестра военнообязанных "Обериг".
В повестке должно быть указано:
- наименование должности, собственное имя и фамилия, подпись должностного лица, выдавшего повестку, дата подписания – для повесток, оформленных на бланке. Такие повестки скрепляются гербовой печатью;
- фамилия и имя руководителя районного (городского) ТЦК или его отдела, дата наложения квалифицированной электронной подписи – для повесток, сформированных с помощью реестра "Обериг".
Правительство также дополнило порядок проведения призыва нормами, по которым проверка действия повесток, сформированных через "Обериг", проводится путем считывания QR-кода с помощью технических средств, позволяющих воспроизвести указанные в повестке данные, в частности средствами электронного кабинета призывника, в частности с использованием мобильного приложения. То есть повестку можно будет проверить через "Резерв+".
Кабмин дополнил порядок проведения призыва нормами о том, что каждая сформированная через "Обериг" повестка содержит уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода.
Сформированная через "Обериг" повестка может быть распечатана. В таком случае бумажная форма должна содержать подходящий для считывания QR-код с соответствующей информацией.
Сформированные через "Обериг" повестки могут:
- централизованно печататься и направляться военнообязанным и резервистам по почте рекомендованным отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении;
- печататься и вручаться военнообязанным и резервистам во время оповещения в распечатанном виде.
В случае отправки сформированной через "Обериг" повестки заказным письмом с описанием вложения, на таком отправлении должны быть указаны штрих-код-идентификатор оператора почтовой связи, фамилия, собственное имя и отчество (при наличии), адрес гражданина, которому посылается повестка.
В описании вложения письма должна быть указана информация о наименовании почтового отправления, собственное имя и отчество (при наличии), адрес гражданина, которому направляется письмо, наименование вложения с количеством листов, собственное имя и фамилия руководителя районного (городского) ТЦК или его отдела, информация о дате наложения квалифицированной электронной подписи.
К слову, ранее нардеп Федор Вениславский сообщил, будут ли повестки рассылаться через приложение "Резерв+".
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