Кабмин утвердил новый законопроект о мобилизации и направил его в Раду – нардеп

Законопроект о мобилизации был направлен на рассмотрение в Верховную Раду.
Кабинет министров Украины утвердил новый законопроект о мобилизации и направил его в Верховную Раду.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко во вторник, 30 января.
По его словам, текста законопроекта еще нет.
"Текста законопроекта еще нет, как только будет — сразу дам знать", - говорится в сообщении нардепа.
Напомним, депутат Сергей Нагорняк рассказал, что новый закон о мобилизации может быть принят не раньше марта.
Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова считает, что пройдут недели, пока вступит в силу новый закон о мобилизации.
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