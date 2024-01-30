Кабмин утвердил новый законопроект о мобилизации и направил его в Раду – нардеп

Законопроект о мобилизации был направлен на рассмотрение в Верховную Раду.

Кабинет министров Украины утвердил новый законопроект о мобилизации и направил его в Верховную Раду.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко во вторник, 30 января.

По его словам, текста законопроекта еще нет.

"Текста законопроекта еще нет, как только будет — сразу дам знать", - говорится в сообщении нардепа.

Напомним, депутат Сергей Нагорняк рассказал, что новый закон о мобилизации может быть принят не раньше марта.

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова считает, что пройдут недели, пока вступит в силу новый закон о мобилизации.

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