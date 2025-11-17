ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
87
Время на прочтение
2 мин

Кабмин утвердил план перезагрузки энергетического сектора: Свириденко сообщила детали

Ключевая задача плана — обновление менеджмента через формирование нового состава наблюдательных советов всех государственных компаний энергетического сектора.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Юлия Свириденко

Юлия Свириденко / © Владимир Зеленский

Правительство утвердило план действий по перезагрузке энергетического сектора. В частности, речь идет об обновлении состава наблюдательных советов.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлии Свириденко в Telegram.

«Продолжаем полную перезагрузку энергетического сектора. На заседании правительства утвердили план действий по обновлению состава наблюдательных советов и исполнительных органов хозяйствующих субъектов топливно-энергетического комплекса», — заявила Свириденко.

По ее словам, ключевая задача плана — обновление менеджмента через формирование нового состава наблюдательных советов всех государственных компаний энергетического сектора.

Изменения будут касаться таких компаний:

  • НАЭК «Энергоатом»: формирование нового состава наблюдательного совета;

  • НАК «Нафтогаз»: конкурсный отбор в наблюдательный совет, формирование исполнительных органов Группы Нафтогаз (АО «Укргаздобыча», АО «Укрнафта», ООО «Газораспределительные сети Украины»);

  • ЧАО «Укргидроэнерго»: назначение представителя государства в состав наблюдательного совета, конкурс на должность председателя исполнительного органа;

  • ООО «Оператор ГТС Украины»: обновление представителя государства в составе надзорного, завершение конкурса на должность председателя исполнительного органа;

  • НЭК «Укрэнерго»: обновление представителя государства в составе наблюдательного совета;

  • ПАО «Центрэнерго», АО «Энергетическая компания Украины», АО «Украинские распределительные сети», АО «Региональные электрические сети», Нижнеднестровская ГЭС, Кременчугская ТЭЦ — формирование нового состава наблюдательных советов;

  • ГП «Гарантированный покупатель»: превращение из государственного предприятия в акционерное общество, формирование нового состава наблюдательного совета.

Премьер также отметила, что обновление уставов, положений о наблюдательный совет и положений о принципах формирования наблюдательного совета хозяйственных обществ энергетической отрасли пройдет в соответствии с Руководящими принципами Организации экономического сотрудничества и развития по корпоративному управлению на предприятиях государственной формы собственности.

«Первоочередная задача этой недели — утвердить новый наблюдательный совет „Энергоатома“. Координирует выполнение этого плана Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. О состоянии выполнения плана будем отчитываться регулярно», — добавила Свириденко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что начинается перезагрузка ключевых государственных предприятий, работающих в области энергетики, в частности параллельно с полной проверкой финансовой деятельности должно произойти обновление управления этими компаниями.

Дата публикации
Количество просмотров
87
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie