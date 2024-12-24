Кабмин утвердил план защиты идентичности украинцев в России: что предусмотрено

Специалисты будут собирать доказательства преступлений против проживающих или проживавших на территории РФ украинцев, а также фактов русификации, репрессий и депортаций.
Кабинет министров Украины на заседании 24 декабря принял план, разработанный Советом национальной безопасности и обороны, направленный на сохранение национальной идентичности украинцев в России.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Какие основные пункты этого плана :
- Сбор доказательств преступлений против проживающих или проживающих на территории РФ украинцев, а также фактов русификации, репрессий и депортаций.
- Противодействие российской пропаганде об истории украинцев и порабощенных народов.
- Развитие связей между украинцами и представителями угнетенных народов России.
- Популяризация истории украинского государства и связей с землями, где проживают этнические украинцы.
- Интеграция истории украинцев в учебные программы и учебники с акцентом на их жизнь в пределах исторических земель в РФ.
Напомним, что вице-премьер-министр Алексей Чернышов презентовал рабочую концепцию Министерства национального единства Украины.
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