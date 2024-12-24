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Кабмин утвердил план защиты идентичности украинцев в России: что предусмотрено

Кабмин утвердил план защиты идентичности украинцев в России: что предусмотрено

Кабмин утвердил план защиты идентичности украинцев в России. / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Специалисты будут собирать доказательства преступлений против проживающих или проживавших на территории РФ украинцев, а также фактов русификации, репрессий и депортаций.

Кабинет министров Украины на заседании 24 декабря принял план, разработанный Советом национальной безопасности и обороны, направленный на сохранение национальной идентичности украинцев в России.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Какие основные пункты этого плана :

  • Сбор доказательств преступлений против проживающих или проживающих на территории РФ украинцев, а также фактов русификации, репрессий и депортаций.
  • Противодействие российской пропаганде об истории украинцев и порабощенных народов.
  • Развитие связей между украинцами и представителями угнетенных народов России.
  • Популяризация истории украинского государства и связей с землями, где проживают этнические украинцы.
  • Интеграция истории украинцев в учебные программы и учебники с акцентом на их жизнь в пределах исторических земель в РФ.

Напомним, что вице-премьер-министр Алексей Чернышов презентовал рабочую концепцию Министерства национального единства Украины.

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