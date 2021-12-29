Кабмин увеличил штрафы за незаконную заготовку сена, выпас скота, сбор грибов и ягод

Постановление касается исключительно территорий и объектов природно-заповедного фонда.

Кабинет министров увеличил размер штрафов за причиненный ущерб природно-заповедному фонду. Чиновники пересмотрели действовавшие до этого с 2013 года суммы. Теперь размер ущерба увеличивается в 10 раз и ежегодно будет индексироваться.

Об этом сообщает Урядовый портал.

"За это время индекс инфляции вырос более чем на 300%. Так что логично, что таксы нужно было пересматривать", — отмечают в Кабмине.

По словам чиновников, браконьеры, уплатив мизерный штраф, получали значительно большую прибыль от незаконно выловленной рыбы или, например, от срубленной древесины.

Теперь нарушители природоохранного законодательства на заповедных территориях будут платить большие штрафы за:

рубки , повреждения деревьев и растений;

, повреждения и растений; снижение или повреждение лесных культур, естественного подроста и самосева, сеянцев и саженцев;

снижение или повреждение газонов и цветников;

самовольную заготовку сена или выпас скота;

охоту ;

; сбор или уничтожение дикорастущих травянистых растений, лесной подстилки, лекарственных растений, дикорастущих плодов орехов, грибов, ягод;

или уничтожение дикорастущих травянистых растений, лесной подстилки, проезд транспорта, пролет и посадку летательных аппаратов;

занятие земельных участков, загрязнение территорий и т.д.

Список мест, где будет действовать запрет

В Минокружении подчеркнули, что документ не устанавливается никаких новых ограничений или запретов на использование природных ресурсов. Постановление касается исключительно территорий и объектов природно-заповедного фонда:

национальных природных парков;

природных заповедников;

ботанических садов;

дендрологических парков.

"В пределах национальных природных парков и биосферных заповедников и дальше можно собирать грибы и ягоды. Если вы делаете это для собственных нужд, а не занимаетесь промыслом (в таком случае законодательством предусмотрено получение соответствующего разрешения, что также не является нововведением). Исключение, по-прежнему, где запрещается собирать грибы, срывать растения или проводить какие-либо другие действия, это территории строгого заповедания", — отметили в министерстве.

Штрафы

За один урезанный без лицензии гриб в природно-заповедном фонде установлен штраф в 75 гривен. Штраф за охоту, например, на оленя или кабана, составит 30,3 тыс. гривен.

За сбор (заготовку) дикорастущих цветов придется заплатить 30 гривен (за один цветок), ягод – 378 гривен (за 1 килограмм).

За незаконную рубку или повреждение деревьев штраф составляет от 257 гривен до 18,3 тыс. гривен в степной зоне. В других зонах – от 227 гривен до 16,8 тыс. гривен).

Министерство экологии и природных ресурсов Украины

Напомним, что правительство установило цены на пластиковые пакеты.

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