Кабмин уволил 4 заместителей министров и 5 глав ОВА: среди них Кулеба и Резниченко

Назначен также новый заместитель Министра экономики Украины.
На заседании Кабинета министров Украины 24 января принят ряд кадровых решений. В частности, уволены четыре человека с должностей заместителей министров и пять председателей областных военных администраций.
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.
В то же время, на должность заместителя министра экономики Украины назначен Алексей Соболев.
С должностей заместителей министров уволены:
- Вячеслав Шаповалов – заместитель министра обороны Украины;
- Иван- Лукеря – заместитель министра развития общин и территорий Украины;
- Вячеслав Негода – заместитель министра развития общин и территорий Украины;
- Виталий Музыченко – заместитель министра социальной политики Украины.
Поддержаны проекты указов президента Украины об увольнении:
- Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;
- Александра Старуха – Запорожская ОВА;
- Алексея Кулебы – Киевская ОВА;
- Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;
- Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА.
Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко утром 24 января сообщил, что написал заявление об увольнении. Президент Украины Владимир Зеленский согласовал отставку Тимошенко и издал указ о его освобождении от должности.
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